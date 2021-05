Paga multa Fermín Ordóñez ante el IEE por actos anticipados de campaña

El candidato del Partido Nueva Alianza a diputado local por el Distrito 18, Fermín Ordóñez Arana, acudió la mañana del domingo al Instituto Estatal Electoral a realizar el pago de la multa impuesta por el Tribunal Estatal Electoral por la cantidad de 4 mil 481 pesos, por actos anticipados de campaña.

“Hoy acudimos a pagar esta sanción que interpone el Tribunal Estatal Electoral, aunque no estamos de acuerdo, no la compartimos, no hubo elementos para que se llegara a esta resolución”, expresó Ordóñez Arana.

Declaró que por parte de los integrantes del Partido Acción Nacional manipuló la información que le hizo llegar a los magistrados que integran el TEE, manifestando que no han quebrantado la ley a lo largo de 22 años que ha trabajado en administración pública.

Pidió que se realizaran “más propuestas y menos gresca” por parte de quienes participan dentro de este proceso electoral, refiriendo que al realizar el pago del procedimiento especial sancionador, identificado con el número de expediente PES-82/2021, se acaba el asunto.

Detalló que estas acciones son consultadas con los jurídicos de los partidos que integran la coalición “Juntos Haremos Historia”, además de haber consultado al morenista Marco Adán Quezada Martínez, quien estará impugnando la resolución ante la Sala de Guadalajara del TEPJF.

Indicó que a raíz de estos hechos, por parte de Quezada Martínez y Ordóñez Arana se solidificó más la unión entre ambos candidatos, pues por parte de la oposición se buscaba quebrantar esta unidad; a decir del candidato de Nueva Alianza se consideran grandes contrincantes por parte de otras fuerzas políticas, motivo por el cual buscaron dañar su imagen.