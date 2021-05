Pagaré apoyo de los chihuahuenses con un buen gobierno: Maru Campos

A poco menos de un mes de las elecciones, María Eugenia Campos señaló que su agenda no se basa en las persecuciones políticas o los descalificativos, sino en perfilar su proyecto político para trabajar por los chihuahuenses.

La candidata del PAN y PRD por la gubernatura aseguró que al interior de su campaña se vive un ánimo de triunfo, pues la percepción ciudadana está claramente inclinada a su favor, lo cual refirió no ha sido fácil, ya que ha implicado una intensa labor día a día para mantenerse a la cabeza de la intención de voto, que representa mayor compromiso.

En entrevista exclusiva con El Heraldo de Chihuahua detalló que para ella y su equipo ha sido una ardua tarea posicionarse como puntera en las encuestas, pero han logrado superar los embates, lo que la hace sentir fortalecida para llegar al corazón de los chihuahuenses ofreciendo las mejores propuestas.

Se ha empeñado –puntualizó— en no hablar sólo de ideas y propuestas inalcanzables, sino en los resultados comprobados y tangibles que ha podido demostrar en su trayectoria en el servicio público, sobre todo como alcaldesa de la ciudad de Chihuahua.

“Este camino ha implicado mucho esfuerzo, no ha sido gratis, pues ha habido una persecución política muy fuerte, mucho tiroteo, hay un Tucom (Todos unidos contra Maru), sin embargo a mí me gustaría refrendar mi empeño con los chihuahuenses porque ellos me han mostrado su apoyo, por eso quiero decirles que este tiempo que me han defendido y no han dejado de creer en mí, tengo que pagárselos con un buen gobierno”.

Campos Galván señaló que en su proyecto lo más importante es llegar a los chihuahuenses, atender sus necesidades y generar las mejores condiciones de vida. Contexto en el cual dijo que Ciudad Juárez es muy importante para su proyecto porque actualmente su población sufre una severa problemática económica y social, y arrastra un déficit presupuestario que necesita ser atendido, sin olvidar al resto de la entidad.

Se describió como una mujer de unidad, positiva, de experiencia y resultados, por lo que aseguró que no hay enemigos a vencer en este camino, sino retos que cumplir. Uno de esos desafíos es el abstencionismo y por ello la aspirante a gobernar el estado pidió a los ciudadanos no permitir que éste gane.

Maru Campos reiteró que el voto de todos los chihuahuenses será fundamental para el desarrollo democrático el próximo 6 de junio y subrayó que “en caso de ganar Morena, será la última ocasión en que los mexicanos y los chihuahuenses tengan la oportunidad de elegir a sus propios gobernantes”.

Calificó a Chihuahua como la punta de lanza para los cambios históricos, políticos y sociales en todo el país y en este sentido resaltó que es la región indicada para que México pueda comenzar a reconquistar el país y “tener gobiernos de resultados, retos y sin limitantes, que no se queden cruzados de brazos para poder mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”.

La candidata panista puntualizó que las crisis siempre la han fortalecido, lo que le ha generado una convicción de crear un gobierno que haga catarsis y se enfoque en los retos que necesitan alcanzar los chihuahuenses.

