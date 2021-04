Pandemia afectó severamente a las farmacias de ´barrio´

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La pandemia del Covid-19 así como las restricciones sanitarias en relación al semáforo epidemiológico, han resultado catastróficas para las más de 187 farmacias de “barrio” que existen en Ciudad Juárez, informó Filiberto Portillo Rocha, presidente de la unión de farmacias unidas a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

En entrevista con El Heraldo de Juárez, Portillo Rocha explicó que las farmacias chicas o de un solo dueño en la localidad, presentan una baja considerable en los clientes y por consecuente en las ventas.

Añadió que dicha situación se presenta, debido a que farmacias de cadenas grandes o incluso nacionales ofertan productos hasta con un 40 por ciento de descuento.

“Estamos viviendo una zozobra de ventas, que apenas sacamos los gastos, incluso hemos desocupado gente y pagado medios sueldos. De tres empleados manejamos uno con horario restringido. Es catastrófico lo que estamos viviendo y más con el puente cerrado porque casi la mayoría de nuestros clientes viene de Estados Unidos”, explicó.

Según señaló, solo pueden actualmente recibir de uno a tres clientes por establecimiento a raíz de las restricciones por el semáforo epidemiológico.

“Estamos implementando la venta por ventanilla y venta con máscaras, con uso de gel, pero realmente en Juárez se ha visto un desastre con las farmacias chicas, de un solo dueño. Hemos tenido muchos problemas porque todo está subiendo, el agua, luz, teléfono incluso las ventas han bajado mucho por la economía tan dura que estamos viviendo. Apenas se endereza un poco el barco, cuando otra vez nos ponen luz roja, amarilla, el semáforo nos trae todos locos”, agregó.

Para Portillo Rocha, la competencia desleal que existe entre las farmacias de cadena nacional también ha sido de gran afectación para los negocios de barrio del ramo farmacéutico.

“Los grandes centros comerciales tienen un potencial de vender un 30 o 40 por ciento más barato que nosotros”, aseguró.

En el padrón que él identifica hay un estimado de 187 farmacias en toda la localidad, que venden medicamentos y productos de higiene personal, entre otros.

“Muchos productos ya vienen en muchos modelos, en muchas cantidades, una ampicilina viene desde los 17 pesos hasta los 398 pesos, se puede tener las 10 o 20 marcas que existen, porque se tiene un capital variable y hay que tenerlas registradas. Aquí ya pasan a ser las farmacias ya de rancho, ya no hay de todo”, mencionó.

Ante esto considero que “nos está ahorcando la pandemia, la manera de trabajar el semáforo de uno u otro color que no sabemos si sea cierto y nos está ahorcando la restricción de que ya no hay venta de muchas cosas, todo está muy controlado. Si no llega con receta del médico ya no vendimos nada en todo el día, ese el problema”.

De acuerdo con lo que explicó, los negocios de farmacias locales están apenas logrando sacar los recursos para pagar los servicios.

En cuanto a lo que llegan a vender en los lugares destacó, que son los medicamentos del lote C o de libre venta, es decir desde artículos de higiene personal, antigripales, paracetamol, aspirinas, artículos de curación y demás.

También deben de tener registradas y en orden todo lo que venden ante la Coespris, para evitar cierres o aseguramiento de mercancías.

