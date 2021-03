'Paracaidistas' de colonia Pensiones Civiles se manifiestan en la dependencia

Un grupo de residentes del fraccionamiento Pensiones Civiles del Estado se apersonó en las instalaciones de la dependencia para hacer presión en búsqueda de una solución a su problema de vivienda.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Jorge Alvarado, coordinador jurídico de PCE, fue quien salió a atender al grupo y que les indicó que el órgano máximo de gobierno es la Junta Directiva, cuyo presidente es el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, es quien puede tomar una decisión sobre este asunto.

El funcionario aclaró que no se trató de un allanamiento, “había una orden judicial, ustedes bloquearon el periférico R. Almada y bloquearon las calles, pueden manifestarse; no impedir la acción de la justicia, son cosas diferentes, no vamos a llegar a ningún acuerdo, ya les dije que son propiedad, que están cometiendo un delito”, señaló.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Unos minutos después Jorge Alvarado recibió a un grupo formado por los representantes de Hogar para Todos, Josué Díaz y Fernanda Villalobos, así como por Carmen Domínguez y Guadalupe Pliego, representantes de los colonos del fraccionamiento PCE, en una reunión a puerta cerrada.

“Venimos a tratar de tener un diálogo con el señor Alvarado, porque venimos en una lucha desde hace tres años y medio, yo me atrevo a estar aquí porque ese predio se les había dado antes a la gente necesitada por la familia Laguette, de un programa que se llamaba su casa, de la noche a la mañana desapareció cuando entró el gobernador Duarte, para nosotros también fue frustrante que no nos dieran ese predio a la gente que teníamos la necesidad de la vivienda e íbamos a construir nuestra casa, dijo Guadalupe Pliego, una de las residentes del fraccionamiento”.