Paran labores en Correos de México

Tanto ayer como hoy los carteros y trabajadores de Correos de México no acudieron a trabajar a los centros y oficinas de reparto de Sepomex, debido al paro nacional que inició el Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano a raíz de que no les han cubierto una serie de pagos como el incremento salarial o la prima vacacional, así como su rechazo a las pésimas instalaciones, por lo que se encuentra suspendido dicho servicio.

Por lo anterior carteros adscritos a las oficinas de Correos de México en la entidad de Chihuahua no acudieron a laborar ayer ni hoy debido al paro nacional al que el Sindicato en mención les solicitó sumarse.

Las oficinas centrales ubicadas en las calles 19ª y Aldama, en el Centro de la capital, no recibieron trabajadores ni carteros, salvo algunos empleados del área administrativa que tuvieron que acudir para abrir las oficinas y dar atención al público que llegara a ir, sin embargo los carteros y demás trabajadores no acudieron ayer ni acudirán el día de hoy.

Un trabajador administrativo que no quiso dar su nombre por instrucciones de sus superiores únicamente ratificó la información nacional, que no acudieron carteros y que no hubo servicio de mensajería, ni paquetería o correspondencia del Sepomex.

Según el acuerdo nacional del Sindicato estarán notificando al presidente del Ejecutivo, “incumplimiento del pago de las diferencias económicas del incremento salarial que corresponde al periodo del 1 de enero al 21 de octubre del 2019, incentivo en numerario, prima vacacional, estímulos y recompensas”.

Además refieren, “que se dote de todo lo que carecemos en la actualidad en cada centro de trabajo (silbatos, refacciones, papelería, gasolina, vehículos, etc.) amén de que se reparen las paupérrimas e insalubres oficinas en las que se tienen que trabajar cada uno de ustedes”, firma Manuel Acevedo González, secretario general del Sindicato.