A casi 200 años de su construcción, portales de Allende están a punto del colapso

Los portales de Valle de Allende con casi 200 años de antigüedad y que son parte del patrimonio de la humanidad declarado por la Unesco, están en riesgo de colapso desde hace una década. Se trata de un atractivo turístico que, además de ser visitado por miles de personas cada año, por su belleza es utilizado usualmente como fondo fotográfico de quinceañeras y bodas celebradas en la región.

Jorge Carrera, director del INAH en Chihuahua, explicó que cada mes se revisa el hundimiento que presentan y actualmente se trabaja en un proyecto que ayude a reducir su deterioro.

Una de las obras más reconocidas del sur de Chihuahua debido a su antigüedad, estilo arquitectónico y aporte a la comunidad, es la construcción de los Portales de Valle de Allende en 1868. Cabe mencionar que el edificio o inmueble en donde se instalaron estos portales, ya se encontraba construido y todo indica que éste se levantó cerca de 40 años antes; es decir, en 1826. De acuerdo a la historia, Allende es uno de los municipios más antiguo de Chihuahua y fue fundado por los franciscanos, quienes llegaron al lugar a finales del Siglo XVI, construyeron un templo y debido a su cercanía con el río San Bartolomé (llamado así porque anteriormente este municipio fue denominado con ese nombre), la sociedad comenzó a comercializar sus productos de origen natural, como verduras, frutas, entre otras. Y tomando a consideración las ideas de los extranjeros, comenzaron a adoptar así su creatividad para decorar sus viviendas y que hasta la fecha algunas no han perdido su toque colonial.

De acuerdo a la historiadora Rita Soto, los Portales de Allende dieron una nueva imagen al mercado que se había establecido frente a la Plaza Principal, ya que en ese lugar se desarrollaban las actividades económicas de aquellos tiempos que se orillaban hacia la comercialización de varios productos desde de origen animal como natural. No obstante, en 1868 a este mercado se le añade un plus: más de diez arcos arquitectónicos hacia el frente y dos más a sus costados, dando semejanza al estilo occidental neoclásico. Según relató la entrevistada, este proyecto originalmente marcaba cubrir con portales todo el inmueble; sin embargo, el dueño del lugar falleció y no se le dio el seguimiento adecuado. Por lo que únicamente quedó como lo es ahora.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Los Portales: más de 100 años sirviendo a la sociedad de Allende

Pese a que hoy fungen como un atractivo turístico del Valle de Allende al encontrarse en el centro del pueblo y permanecer aún bajo el estilo neoclásico, tener a su costado al último templo erigido y a la plaza Principal, los Portales fueron y siguen siendo un punto de producción económica, pues en los años finales del siglo XIX estos fueron el centro de comercios y puntos de venta de los locales, quienes sacaban los productos que tenían y los dejaban a la intemperie para que los visitantes, revolucionarios y más que pasaran pudieran comprarlos y así hacerse de ingresos. Asimismo, este lugar fue y sigue siendo la central de autobuses que dan servicio a la localidad.

Continuando con el relato de Rita Soto, inicialmente el servicio de transporte eran camionetas que salían con rumbo a Parral, después la empresa mejoró e implementaron líneas de autobuses bajo el nombre de Flecha Amarilla, luego cambia la empresa y entra el Grupo Estrella Blanca, después de durar años en el servicio de transporte de personas y mercancías, termina su misión y deja libre la plaza. Es donde entra la actual flotilla de los Transportes Ballezanos.

Según cuentan los comerciantes que se ubican actualmente en los Portales, éstos han tenido impacto económico y social a través de los años, pues este inmueble alberga alrededor de cinco locales detrás de los arcos arquitectónicos que adornan el edificio. Cada uno pertenece a un dueño, por lo cual son de diferentes ofertas. El tour que se encuentra en el inmueble es para adentrarse y conocer los sabores del Valle de Allende en la tradicional paletería, luego se encuentra una pequeña tienda de abarrotes y en la parte central está el local de los Transportes Ballezanos, donde venden los boletos y anuncian las corridas próximas. Mientras que los dos locales restantes se mantienen cerrados.

Crescencio García es un comerciante que desde hace más de cinco años ha estado ofreciendo sus productos en uno de los locales que están detrás de los arcos. Cuenta que, pese a que los años siguen transcurriendo, éstos no dejan de perder su encanto, pues añadió que ahora es un ícono referente del Valle de Allende considerándolo como una característica de la esencia histórica del Valle de Bartolomé, como era llamado.

Dijo que este punto geográfico ahora es llamativo para las nuevas generaciones, quienes ven en él un espacio idóneo para la toma de fotografías de eventos importantes, como el festejo de los XV años o bien las bodas.

El arte neoclásico que se creó en este punto de la región sur del estado grande continúa siendo un referente de la historia Colonial del México que se fue; sin embargo, este punto histórico tiene un detalle que ha puesto en riesgo a los propios comerciantes como a Crescencio García, quien explicó que poco a poco este inmueble se está hundiendo, en específico los arcos, debido a trabajos que hizo la Comisión Federal de Electricidad en años anteriores, según relató.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

La realidad: Los Portales se hunden y son sujetos con cables de tensión

Una de las problemáticas que enfrenta esta construcción histórica es el hundimiento que presentan los portales laterales que los sostienen, según se explicó entre los comerciantes del lugar, quienes afirmaron que ambos pilares se están abriendo hacia los lados provocando en su defecto, arrastrar a los demás. La problemática fue explicada por el regidor de Turismo, José Alfredo Coronado, quien, además fue alcalde y que ahora se encuentra atendiendo en la empresa Transportes Ballezanos justo en los Portales. En este sentido, el entrevistado contó que en la Administración pasada se dio un ajuste a la construcción ya que se le añadieron dos puntales en las orillas con el fin de evitar su caída; además de que se implementó conectar todos los portales con un cable tensor, permitiendo así equilibrar el peso y evitar alguna caída. Además, dichos cables están sujetos hacia el interior del inmueble provocando una fuerza estructural que inhibe alguna otra que jale hacia el suelo. Así, pues, el Alcalde dijo que en la actual administración han estado gestionando permisos ante el INAH; sin embargo, lamentaron que no se hayan dado los permisos. Según contó, enviaron una solicitud para quitar la cantera y dejarlos alineados y sin riesgo; no obstante, la dependencia nacional no autorizó su cambio, por lo que únicamente se implementó el cable tensor.

“No han dejado arreglarlo bien, esos amarres (los cables tensores) nos dimos a la tarea para dejarlos bien y quitar los dos puntales que había a cada lado porque ocasionaban accidentes. Jesús Soto, el presidente, y un servidor tuvimos unas reuniones con Obras Públicas del Estado, pero no permitieron el INAH (…) limita mucho el mejoramiento de este inmueble, no se nos permite actuar directamente porque es histórico, no sé cuáles son las razones del INAH para no darnos permiso”, manifestó y señaló que mientras la dependencia nacional aprueba alguna remodelación, ellos trabajan para asegurar el inmueble y que no se caiga.

En sí, el problema de este histórico lugar radica en que el suelo de la plaza principal y sus alrededores está hecho a base de desazolve según los lugareños, quienes explicaron además que el cable subterráneo ha provocado que los Portales se hundan, haya riesgo de que se caiga y que ante ello el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha omitido atender la problemática.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Posibles motivos que ocasionaron el hundimiento de acuerdo al INAH

Por su parte, el INAH a través de la delegación Chihuahua a cargo de Jorge Carrera, informó que esta situación ya se ha analizado y se mantiene en constante vigilancia con expertos en la materia, quienes inspeccionan el lugar para determinar si avanza el hundimiento o se va controlando. El entrevistado explicó que existen cuatro posibles motivos por los que pudiera estar presentándose esta situación: en primer lugar, dijo que hace más de diez años, la entonces paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) abrió el pavimento justo a un costado del arcado y creó un Centro de Conectividad subterráneo y entre las labores de construcción en el subsuelo dañaron el basamento de una de las columnas, y que desde entonces ha estado persistiendo. Refirió que debido a que se hizo fuera del terreno que ocupan los portales no se pudo evitar, ya que las leyes del INAH no tienen alcance en los alrededores.

En un segundo motivo, el antropólogo explicó que en las calles aledañas a este punto transitan decenas de camiones de carga pesada que generan vibración y que esto hace que poco a poco se vaya generando el desgaste en las columnas históricas de los portales. Asimismo, consideró como una tercera hipótesis que la arcada no fue construida a la par con el inmueble y que, además, esta fue creada con fines de ornato, por lo que no está integrada al resto del edificio. Y finalmente, dijo que también pudiera ser que, por embellecer el centro histórico, las autoridades pavimentaron todo el lugar y no dejaron transpirar la humedad, provocando que sea un espacio vulnerable.

Finalmente, aclaró que desde el INAH han estado dando permisos para que se hagan reajustes en el sitio tales como la implementación de puestas de cal en cada columna, limpieza de canteras y la apertura de un corredor de respiración con materiales apropiados para ello en toda la cuadra. Además se colocaron “testigos” que son una especie adherente de cal que se colocan en donde está la fractura para medir si se sigue abriendo y qué tanto, verificando esta situación de manera constante.

Finalmente, el antropólogo Jorge Carrera expuso que es lamentable que durante tres años de la actual Administración municipal no se le dio atención a dicho inmueble, pues refirió que no se recibieron solicitudes para mejorar o reparar el espacio. Por lo que añadió que espera que la siguiente persona que esté en el poder municipal tenga responsabilidad para con el patrimonio y de respuesta a la necesidad que tienen los Portales del Valle de Allende.

