A más de un año sin rastro de Efraín Cervera, desaparecido en extrañas circunstancias

Más de un año sin saber del rastro de Efraín Cervera de 24 años; el joven desapareció en situaciones extrañas, luego de que saliera de la Comandancia ubicada en el Boulevard Ortiz Mena, tras ser detenido por una discusión con su pareja.

A un año y cuatro meses de la desaparición de Efraín Cervera, familiares continúan sin obtener mayores pistas que los ayuden a localizarlo, en tanto, la Fiscalía General del Estado, zona sur, sigue con las investigaciones en torno a su caso.

Fue el pasado 14 de agosto del 2021, cuando César Efraín Cervera Ulate, de 24 años, desapareció en situaciones extrañas, luego de que saliera de la comandancia ubicada en el Boulevard Ortiz Mena, tras ser detenido por una discusión con su pareja.

Al salir del citado lugar, alrededor de las 16:00 horas, se perdió todo contacto con el joven, quien no volvió a responder las llamadas, ni mensajes de sus familiares y amigos, quienes desde ese momento, no han logrado tener calma, al no saber qué fue lo que realmente sucedió con él.

Griselda Ulate, madre del joven, no ha dejado de buscar a su hijo durante estos largos meses, mismos que ha descrito como una “pesadilla”, debido a que las autoridades correspondientes, no le han dado mayores datos sobre su paradero.

Efraín Cervera. Foto: Facebook | @Efraín Cervera

“El infierno comienza desde que te dicen, no sabemos nada de él, extrañamente desapareció, es ahí donde comienza la verdadera pesadilla y la peor batalla de una madre, al llegar a casa y ver sus cosas, cuando lo esperas y no sabes si entrará por la puerta. Peor aún, que llegue una fecha importante y ver que probablemente no estará”.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado, zona sur, no ha brindado información sobre la línea de investigación de esta desaparición, por lo cual, se desconocen más detalles que pudieran dar con el paradero de César Efraín Cervera.

Al momento de su desaparición, el hombre vestía con sudadera color rojo, short color rojo, tenis negros y llevaba una cachucha en color negro.

Como señas particulares, tiene un tatuaje en el pecho del lado izquierdo, con la figura de unas cartas y una calavera, en el lado derecho una huella de una bebé, y debajo de éste, el nombre de “Sinahí”.

