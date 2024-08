A tres meses de su desaparición, recorren la región sur en busca de Graciela Villalobos

“Pido orar para que Dios nos regrese a mi madre, ya que las autoridades nos han dejado solas”, así lo expusieron las hijas de Graciela Villalobos al cumplirse tres meses de su desaparición en Parral.

Pese a que la familia de la mujer ha redoblado esfuerzos en su búsqueda a través de recorridos en diferentes municipios, además de que ha solicitado la colaboración de la ciudadanía ya que no han logrado obtener alguna pista que las ayude a localizarla.

“Nadie nos da alguna pista sobre su localización, no sabemos qué ha pasado con nuestra madre en estos tres meses, la angustia es cada vez más grande”.

Diariamente recorren calles, terrenos, canales con la esperanza de lograr localizarla “vagando” por algunos de estos lugares, además de que han extendido su búsqueda a diversos municipios de la región sur.

Mencionaron que las autoridades a cargo del caso lo único que les han mencionado es que continúan con las labores de búsqueda, sin embargo, no han visto resultados positivos en las intervenciones.

“No va un día, ni dos, son ya tres meses desde que no sabemos qué ha pasado con nuestra madre, no sabemos si está bien o si algo le ha pasado”.

De igual forma mencionaron que continuarán con las acciones para lograr localizar a Graciela a través de la pega de pesquisas en los diferentes sectores y también la difusión a través de las plataformas digitales.

“Hacemos lo que está en nuestras manos para poder localizar a mi madre, sin embargo, el estar solos dificulta este proceso ya que no abarcamos mas lugares”.

Es de recordar que Graciela Villalobos, se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a que padece de alzhéimer, por lo que sus familiares exhortaron a la población para que en caso de que tengan información de su rastro se comuniquen inmediatamente.

