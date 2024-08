A tres meses del asesinato de familia en la Vía Corta, obtienen declaración de testigos clave

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, comentó que a prácticamente tres meses de que una familia fuera objeto de un ataque al salir de un carril de carreras de caballos cerca de Parral, que dejó como saldo dos adultos y dos menores sin vida, lograron obtener una declaración.

Refirió que las investigaciones han estado en curso, pero que no habían podido obtener algunas declaraciones importantes de testigos clave, lo que fortalece la teoría que tenían desde un principio, pero que no pueden dar más detalles para no entorpecerla.

Fuentes al interior de la Fiscalía, destacamentados en la zona sur, explicaron que una de estas declaraciones es de la mujer que sobrevivió y logró escabullirse del hospital cuando quisieron rematarla.

En este sentido, destacaron que la única sobreviviente del ataque no había querido rendir declaración alguna de manera inmediata, por lo que apenas hace un par de semanas lograron obtener datos de gran importancia para corroborar la investigación.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo de 2024, cuando Kevin Hernández y su familia fueron interceptados por criminales, siendo víctimas de un ataque armado en la carretera Vía Corta Parral-Chihuahua, que dejó como saldo al cantante de la Banda H Norteña, su esposa y dos miembros más de su familia sin vida.

Kevin Amalio Hernández Ortega fue vocalista principal y bajo quinto de la banda H Norteña, creada en El Paso, Texas, pero dedicada a la música regional mexicana, mientras que Marisela Barrón, pareja sentimental de Kevin y dueña del Centro Hípico Maturana, también perdió la vida.

En el ataque armado, el cual generó indignación en la comunidad del sur del estado, perdieron también la vida Paul Ezequiel y Ángela Naylea, hijos de Marisela, mientras que el menor de la familia y la madre de Marisela, quedaron heridos de consideración.

Una vez que la sobreviviente fue trasladada a un nosocomio en Parral para ser atendida, logró escapar minutos antes de que un comando armado, el cual ingresó al hospital, intentara acabar con su vida, por lo que los sujetos desconocidos fueron a balear el domicilio. Por seguridad de la sobreviviente y los demás integrantes de la familia, se mantuvo bajo reserva su paradero por parte de la autoridad.