Abandona asesor jurídico de víctimas mega audiencia de ARAS

El asesor jurídico de algunas de las víctimas de fraude por parte de la empresa Aras, Ricardo Yépez Jurado, abandonó la mega audiencia que se celebra en Parral durante este día y en exclusiva para El Sol de Parral dijo que su retiro no obedece a molestia alguna sino que sus argumentos fueron agotados y únicamente espera la resolución.

Al salir de la biblioteca del Instituto Tecnológico de Parral, extensión de sala del distrito Hidalgo habilitada para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación, el abogado Ricardo Yépez externó que se retiraba de la mega audiencia toda vez que ya expuso lo que tenía que hacer y sólo espera la resolución apegada conforme a derecho.

Informó que hay un antecedente de los hechos que ya han sido expuestos en la audiencia y que tienen que ver con la captación de recurso públicos haciéndoles promesas de tener mejores intereses.

Chihuahua Realizan audiencia masiva de afectados de Aras en Parral; se leerán más de 150 carpetas de investigación

Detalló que la Comisión Nacional Bancaria de Valores ya el 17 de noviembre se pronunció al respecto, y como fue señalado a la juez y al Ministerio Público, lo único que desea es que el asunto se lleve a la materia Federal.

Lo anterior debido a que desde el año 2016 hubo una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales donde se sancionan a las personas morales de manera autónoma a lo que realizan las personas físicas.

“Como vemos las personas físicas si pueden tener o haber obtenido gran cantidad de recursos, no los suficientes para reparar el daño que eso es lo que se tiende en un Sistema de Justicia Penal como el que tenemos una justicia restaurativa, por eso existen las salidas alternas, porque es del interés que cada quien resarza su dinero, por eso está el acuerdo reparatorio incluso esto tiene que ver con no llenar a los tribunales de trabajo, aquí parecer ser que lo que menos interesa es el sentir de las víctimas, la mayoría de estas con los argumentos que señalamos también querían que no hubiera audiencia y tanto la juez como el Ministerio Público decidieron que se llevará a cabo”, señaló.

Expresó que espera que la jueza atienda el último argumento que realizó que se resolverá en la vinculación a proceso al tener conocimiento de que efectivamente concurren en el hecho por el cual se formula imputación tanto en el fraude como por los delitos bancarios a los que se señalaron conforme al artículo 111, 111 bis de la Ley de Instituciones de Crédito.

“Entiendo la labor de la juez, la conozco y sé que va a resolver conforme a derecho pero si es de interés que este asunto tenga ese tinte por lo delitos bancarios”, detalló.

El abogado explicó que la insistencia porque se resuelva este tema por lo delitos bancarios se debe a que en el año 2016 cuando se hizo la reforma se les dejó a las legislaturas de los estados a que legislarán conforme a un catálogo de delitos de los cuales pueden ser sancionadas las personas morales.

Sin embargo, enfatizó que el Congreso del Estado de Chihuahua ha sido omiso en realizar ese cambio desde el año antes referido, por lo que de haber sucedido este hecho en 2016 no habría problema por sancionar a la persona moral.

“Si ustedes escuchan todos los bienes asegurados son de Aras, no hay bienes asegurados de las personas físicas que están siendo imputados y de todas formas aún y cuando a ellos les aseguraran no nos da lo suficiente para que las personas resarzan el daño por lo menos el patrimonial porque hay más daños, hay personas que yo represento un pusieron su dinero porque iban a tener una operación en 6 meses, se quedaron sin ello, entonces también hay un daño a la salud, hay personas que están a punto de suicidarse, están deprimidos porque todo su patrimonio aquí se quedó, no tienen casa”, argumentó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Yépez Jurado finalizó diciendo que las autoridades federales y estatales deben ser empáticas en este asunto, considerando como lamentable que existan tantas trabas.