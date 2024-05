"Abandonados por la autoridad": familias desplazadas luego de reunión con Jáuregui

“Abandonados por la autoridad, quien promete y no cumple, nos han pedido nuestros datos muchas veces para incorporarnos a programas y proyectos para la reparación del daño integral y solo en eso se queda, nos vuelven a olvidar, es claro porque ellos no batallan para comer y buscar un refugio en donde vivir”, así lo expresaron familias de desplazadas de la zona serrana que integran el Colectivo Nuevo Amanecer, quienes informaron que desde la reunión efectuada el 25 de febrero con el fiscal general del Estado Secar Jáuregui y diversas autoridades, únicamente se han comunicado para pedirles sus nombres, sin embargo, no se les dio seguimiento a la incorporación de programas para accesos a viviendas y alimenticios.

Familias del Colectivo Nuevo Amanecer integrado por víctimas de desplazamiento forzado en la zona serrana del estado informaron sobre el nulo avance de los acuerdos establecidos durante la reunión que se desarrolló el pasado 25 de febrero en donde estuvo presente el fiscal General César Jáuregui, además, se contó con la participación de titulares de áreas de Gobierno del Estado como la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, así como la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), entre otros.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Detallaron que únicamente han recibido llamadas para solicitarles información referente a sus nombres. “Únicamente nos preguntaron nuestros datos generales, pero no ha existido algún acercamiento en cada caso”.

Explicaron que la falta de compromiso ha generado “hartazgo” , ya que diariamente tienen que buscar la manera de lograr salir adelante con lo poco que han logrado hacer en el tiempo que llevan radicando en el municipio.

“Ellos no pasan hambre como nosotros, no saben lo que significa no tener para darles de comer a nuestros hijos, no tienen idea lo que significa no tener nuestra propia vivienda, el tener que esforzarse día con día para poder cubrir los gastos al estar lejos de nuestros pueblos y adaptarnos un nuevo panorama”.

Explicaron que al tener que salir de sus hogares, tuvieron que dejar sus pertenencias y cambiar la forma de salir adelantes, “uno es de rancho, aquí está difícil la vida, no nos dan la oportunidad de lograr obtener una vivienda”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Mencionaron que la principal necesidad que han expuesto ante las autoridades es el acceso a créditos dentro de los programas de vivienda, en donde expresaron “no pedimos regalado, solo la oportunidad de poder ingresar a estos créditos ya que al salir de nuestras comunidades perdimos todo”.

Finalmente realizaron un llamado al Gobierno del Estado encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván para que se preste atención a esta problemática “pedimos soluciones reales, no que vengan solo a decirnos que nos ayudarán y no han nada, estamos cansados de sentir el abandono y la apatía de las autoridades, quienes no saben el sufrimiento que pasamos porque no pueden ni siquiera brindarnos la seguridad, menos el acceso a una vivienda o programas sociales”.

Nota: El Sol de Parral