Aglutina Caravana a 400 parralenses en la Vialidad del Río

Aglutina cerca de 400 personas la Caravana Ciudadana a Favor del Instituto Nacional Electoral que, tras circular por varias calles de la ciudad, concluyó cerca de las 17:00 horas, en el empedrado del río, a la altura del paseo Gómez Morín.

Constatados en el empedrado del Río Parral, fue Lorena García a quien se le anunció como especialista en la materia, quien ofreció un mensaje a los ciudadanos aglomerados en el punto de encuentro.

Bajo el hashtag #YODEFIENDOALINE se repartieron calcomanías, banderas y mantas que colgaban de los vehículos, destacó que la marcha se realizó de manera pacífica y en orden.

Lorena García en el uso del micrófono, reiteró que el amor a México, les hace presentes en un día en el que quizá la mayoría de los asistentes tenían pendientes que realizar.

“Hoy todos lo conocemos como el Instituto Nacional Electoral”, que se creó debido a la participación y consenso de todos los partidos políticos y también de todos los ciudadanos”.

Aseveró que con esta acción, se reitera el reconocimiento de la ciudadanía que realizan hacía con el instituto.

Destacó que el INE se fue construyendo a raíz de que el gobierno era quien organizaba las elecciones, pero no garantizaba una democracia participativa, este se ha ido formando, reestructurando y haciendo adecuaciones de acuerdo a lo que va sucediendo en cada elección, pero con la participación de los diferentes partidos políticos, e instituciones educativas.

“Defendiendo con inteligencia y ética, la caravana no es contra nadie es a favor del INE, es responsabilidad de nosotros y de todo México, no hay libertad sin democracia y sin democracia no hay libertad, concluyó.

