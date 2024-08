Al no tener policías, habitantes de Coronado y Satevó se autoprotegen

Coronado y Satevó donde desde hace 3 años 21 policías municipales abandonaron la corporación y los agentes estatales realizan operativos según ocurren hechos de alto impacto en los puntos estratégicos de las células criminales, sus casi 5 mil habitantes se protegen con medidas como el cierre temprano de negocios, la instalación de cámaras de seguridad y un mapa de sitios que rodean en sus actividades diarias y de vez en cuando, aprovechan para desplazarse cuando instalan los patrullajes de estatales y militares.

Transcurría el año 2020 cuando cerca de 15 agentes de la Policía Municipal de Satevó decidieron causar baja de la corporación, ante el temor que generaron en ese momento los diversos grupos criminales que operan en aquella zona del estado Personal de la Fiscalía General del Estado, confirmó que los agentes presentaron su renuncia a consecuencia de diversas amenazas e incluso privación de la libertad de elementos de seguridad, por lo que desde esa fecha y hasta la actualidad no hay corporación de seguridad municipal.

Un año después, situación similar se presentó en el municipio de Coronado cuando el alcalde, Leo López Muñoz, dio a conocer que los seis elementos de la policía municipal con los que se contaba en esa localidad, presentaron su renuncia sin haber expresado el motivo, por lo que se solicitó la presencia del Estado y la Federación, para apoyar en la vigilancia de ese municipio.

El edil de Coronado, explicó que fueron seis los elementos que renunciaron, incluyendo al director de Seguridad Pública Municipal, sin embargo, ninguno presentó una justificación, y sólo presentaron su renuncia de manera oficial. Mencionó en aquel momento desconocer si alguno de los elementos policiales que se separaron de sus cargos, tenía nexos con algún grupo criminal, o si los uniformados recibieron algún tipo de amenaza para obligarlos a renunciar.

Pobladores en riesgo de los delitos

Desde ese momento, los casi 5 mil pobladores que conforman ambos municipios quedaron atemorizados por la ausencia de Policías Municipales en sus respectivas localidades y a la fecha algunos de ellos, quienes han decidido reservar su nombre, reportan que han tenido que adoptar medidas por sí solos entre los que se encuentran el cierre temprano de negocios, la instalación de cámaras de seguridad y un mapa de sitios que rodean en sus actividades diarias, además cuando acuden las fuerzas estatales y federales aprovechan para desplazarse.

Según argumentaron, se sienten vulnerables ya que muchas veces los agentes municipales son los primeros en responder a emergencias locales, pero ante la ausencia, han tenido que adaptarse a diversas circunstancias mediante medidas de autocuidado y también dependen de la protección de las fuerzas estatales que, según dicen, muy pocas veces logran observar en las localidades.

Foto: SSPE

Han reportado que en ocasiones el cierre de negocios de manera temprana les afecta, puesto que restringen su horario por la falta de seguridad y aunado a ello no hay fuentes de empleo, ya que la inversión se vuelve prácticamente inexistente, por lo que viven con miedo y por ello limitan sus actividades diarias además se desplazan solo cuando es absolutamente necesario y ante la presencia de autoridades ya sea de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional o bien de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Para el especialista en investigación criminal y delincuencia organizada, José Carlos Hernández, la problemática se atribuye a la “cooptación” del crimen organizado sobre las alcaldías, lo que consideró como un mensaje claro del empoderamiento de los cárteles que se han convertido en el cuarto poder del país e indicó que la solución está en endurecer las políticas de reclutamiento para evitar que la huida de agentes se siga dando en la región sur de Chihuahua.

El también presidente de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, señaló que en los últimos 15 años es un fenómeno que se ha dado con la presencia avasallante del crimen organizado porque el hecho de que las corporaciones estén renunciando, no sólo en el estado sino en el país, habla de una cooptación que ha tenido las presidencias municipales.

Según manifestó, de acuerdos a informes de Estados Unidos y propios como del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo menos el 65 por ciento de los municipios del país han sido cooptados por la delincuencia organizada en sus diversas modalidades y más aún en narcotráfico pero más aún existen datos muy concretos de que por el menos el 68 de los cuerpos policiales en México, particularmente los municipales, han sido cooptados por la delincuencia organizada.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

“Es un mensaje fuerte, no solo de las corporaciones, sino también de la delincuencia organizada en esa delincuencia irrestricta y empoderada dando el mensaje de que está como cuarto poder principalmente por los Cárteles del cual Chihuahua no escapa. Ya no es el Triángulo Dorado, sino de dos años ala fecha se le conoce como el 'Cuadrilátero negro' porque también involucra a Sonora con Chihuahua, Sinaloa y Durango y esto trae como consecuencia una lucha de poderes principalmente los cárteles del norte el país”, manifestó el también conferencista de talla internacional.

Respecto a las medidas de reclutamiento de personal para las Policías Municipales, el doctor mencionó que las políticas públicas en materia de reclutamiento es una tarea completamente fallida debido a los procesos de control de confianza a las baterías de exámenes y recordar que hay municipios que no pasan por un proceso de capacitación o profesionalización.

Dijo además que el recurso federal en materia de Seguridad Pública que va destinado a los estados y municipios ha sido recortado para atender tareas asistencialistas, becas otro tipo de tareas económico-social, es decir, no hay presupuesto para cursos de formación básica o inicial y mucho menos para la capacitación continua

“De acuerdo a los estándares internacionales en materia de Seguridad Pública Policial, un Policía debe practicar con su arma de fuego por lo menos una vez cada tres meses con cartuchos que el propio gobierno debe proporcionar, sin embargo, en México no existe, es mu eventual, lo harán los mandos pero la tropa no y existe un desbalance en capacitación en desbalance entre el crimen que practica todos los días”, manifestó.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Cuauhtémoc Guerra por control de narcomenudeo ha dejado al menos cuatro víctimas colaterales

Respecto a la propuesta de la Proximidad Social, indicó que está totalmente descontextualizada de la realidad actual ya que es un modelo de países de Europa y algunos de Estados Unidos, sin embargo, en aquellos lugares se implementa porque los delitos de una comunidad son menores, simples o del fuero común y que no tienen tanto impacto en contexto macro criminal.

Modelo de Proximidad Social, propuesta en Coronado

En abril del 2023, el alcalde de Coronado, Leo López propuso la creación de un Modelo de Seguridad de Proximidad Social donde dos elementos desarmados sustituyeron las labores de la Policía Municipal y con ello se convirtió en la primera localidad del estado de Chihuahua en implementar dicha estrategia de seguridad.

El Cuerpo de Proximidad Social dijo que funciona sin traer armamento, los vehículos cuentan un rotulado diferente al que se está acostumbrado observar en patrullas pero se identifica como tal y para ello se lanzó una convocatoria municipal dentro de la población, considerando que es de vital importancia contar con elementos originarios del municipio.

Señaló también que se invitó para que participen en el cuerpo de seguridad a maestros jubilados, entre otros integrantes de la sociedad civil para hacer proximidad, de la misma manera con el alumnado para que un futuro no se incurra en delitos ni busquen pertenecer a grupos criminales.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

“Tenemos rondines frecuentes de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía, quienes a veces también se quedan ahí por un tiempo”, dijo.

El edil subrayó que en caso de multas o sanciones administrativas, los cuatro policías están en facultades, incluso para realizar algún tipo de arresto. Hizo énfasis en que esa dinámica fue una sugerencia de representantes de la Sedena, y se tomó como ejemplo los buenos resultados en municipios en otros estados y que se encuentran en condiciones similares a las de Coronado.

En este sentido, reiteró que por el momento no se contempla cambiar esa modalidad y conformar o integrar una policía municipal armada como la que se tuvo anteriormente y de la que todos los elementos presentaron su renuncia. Reiteró que son cuatro los elementos y la convocatoria se mantiene abierta; destacó que el municipio es pequeño, pues apenas rebasa los 2 mil 200 habitantes, por lo que les ha funcionado bien esta dinámica.

Hace un año intentaron reactivar policía en Satevó

La alcaldesa de Satevó, Norma Muñoz Anchondo, en octubre de 2023 señaló que después de 5 años sin contar con una Policía Municipal estaban trabajando en el proceso de reclutamiento de nuevos elementos para restablecer la Corporación en el municipio. Hasta esa fecha, según dijo, recibieron solicitudes de 6 personas que aspiraban a convertirse en policías municipales y que completaron los exámenes de control y confianza por lo que estaban a la espera de los resultados para avanzar a la siguiente etapa de formación.

Según la alcaldesa y por el número de población deberían contar con al menos 11 policías y un comandante, por lo que hasta esa fecha los seis aspirantes se desempeñaban como paramédicos, en tanto, las labores de vigilancia y patrullaje se llevan a cabo en colaboración con agentes estatales y ministeriales.

Chihuahua Enfrentamientos en Guadalupe y Calvo son por intento de avance de un grupo delictivo: SSPE

Otros 10 municipios sin policías municipales

Aunque las condiciones en que se han quedado sin Policías Municipales han sido muy distintas, otros 10 municipios junto a Satevó y Coronado no cuentan con agentes para realizar las labores de prevención y recorridos de vigilancia, por lo cual deben ser cubiertos por elementos estatales o federales que llevan a cabo esa función ante la ausencia de estas corporaciones.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, comentó que dentro de esta administración van a buscar la forma en que todos los municipios puedan concretar su corporación, toda vez que aseguró que en la administración anterior se optó por tomar el control de esos doce municipios en lugar de formalizar una Policía Municipal.

Galeana, Carichí, Guadalupe, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, entre otros, no cuentan con un cuerpo policiaco debido a la inseguridad que provoca la presencia de grupos criminales, sumando aquí a Coronado y Satevó

Otro de los municipios que tampoco cuentan con agentes municipales son Bachíniva, Bocoyna, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero y Valle de Zaragoza, que por diversas cuestiones no han tenido elementos municipales y que deben recibir apoyo tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Secretaría de Seguridad Pública.

Gilberto Loya compartió que van a mantener la seguridad en los municipios y apoyarlos para que puedan formar su propia policía, ya que destacó que es algo importante que deben hacer los ayuntamientos, recalcando que no es un tema presupuestario el motivo por el cual no se forman estas corporaciones.

Foto: SSPE

“Las funciones que tienen los municipios que es garantizar la seguridad es algo que no se les había puesto atención o en la administración anterior no se le puso atención, el asunto de la disminución de los estados de fuerza es algo real, la necesidad de más policías es algo necesario para los municipios, lo que tenemos que hacer es generar nuevos o más policías y los que tenemos es hacerlos más eficientes a través del uso de tecnologías que permitan prevenir más el delito y mayor investigación de los delitos”, manifestó.

Nota: El Sol de Parral