Alcalde de Allende no participará en consulta de Revocación de Mandato

Se une el presidente municipal de Allende a los ediles de la región que decidieron no acudir a votar por la Revocación de Mandato, consideró que es una simulación y tiempos anticipados de campaña, al igual que otros Presidentes Municipales refirió Jesús Soto Armendáriz que se respeta la decisión de cada persona el acudir o no, es voluntad de cada uno de los ciudadanos.

Refirió el edil de Valle de Allende que son tiempos anticipados de campaña, ya que no es año electoral y lo que se está haciendo es estar adelantándose a un proceso que desde su punto de vista no era necesario realizarlo, indicó que la Federación, más que ayudar a los municipios, ese mismo dinero es el que les están dando a los niños y adultos mayores.

No cuestiona que se lo merecen, ya que es justo que se apoye a los grupos vulnerables; sin embargo, es dinero que están quitando a los municipios de las participaciones, dijo que cada vez son menos los apoyos que reciben por parte del Gobierno Federal, otra cuestión es que la Federación debería de incentivar más el empleo en el país.





Comentó Soto Armendáriz que mejor construyeran maquilas en la región serrana, en las ciudades, incentivar a los empresarios para que se tenga más inversión en los municipios, son muchas cosas las que aún se pueden hacer para que la gente viva mejor, el incentivar el trabajo entre la población es una mejor manera de aprovechar ese dinero

Así también recomendó la ciudadanía a que tome su decisión libremente, que no se dejen influenciar, es una libertad que tenemos el elegir ir o no a las urnas, todos tenemos la libertad, señaló que incluso los domingos tiene obligaciones un Presidente Municipal, por lo general anda de arriba abajo, casi nunca lo encuentran en la Presidencia Municipal, ya que el trabajo se encuentra afuera, no adentro de la misma.