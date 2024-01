Alcalde de El Oro podría enfrentar cargos por contratación ilegal de crédito: Síndico

El presidente Municipal de San Francisco del Oro podría ser acusado por la comisión de hechos ilícitos al contratar, de manera ilegal, un crédito millonario con un interés mensual del 60%. Según explicó el síndico Jorge Salcido, es la primera vez que un titular de la sindicatura solicitará una auditoría extraordinaria por mal manejo de la Administración Pública Municipal, aseverando que, si hay responsables, sería solamente el presidente Municipal.

El síndico de la ciudad, Jorge Salcido, dio a conocer que es la primera vez que la sindicatura solicita una auditoría especial para que se analice la situación financiera del municipio, y que los resultados de esta, fueron 10 observaciones administrativas y 10 financieros, y otras diez derivadas de esta última.

El edil refirió que las observaciones financieras van enfocadas a la contratación de un crédito ilegal que se generó en el 2022, donde el Municipio solicitó más de 5 millones de pesos con un interés mensual del 60 por ciento, donde se pagan alrededor de 360 mil pesos, destacando que hasta la fecha, la deuda no ha disminuido, sino que solo se han pagado intereses.

Jorge Salcido explicó que el presidente no ha pagado los intereses de los últimos meses y que la deuda podría aumentar por el interés del interés, además, destacó que solo el pago de intereses de junio del 2022 a diciembre del 2023, ya superó el monto total del préstamo.

En este sentido, indicó que la Auditoría Superior del Estado realizó observaciones precisas por el crédito, en donde se destacaron irregularidades al momento de la contratación del crédito tales como que no hubo un estudio de mercado para analizar que era la mejor oferta financiera, que no se registró la deuda ante el Congreso y que además, la solicitud ante la legislación local no fue aceptada por como lo marca la ley.

De este modo, Salcido explicó que la ASE evidenció la falta de transparencia en el proceso de la contratación, por lo cual, informó que existen investigaciones en proceso para determinar si existe o no, un delito que perseguir por estas condiciones, aseverando que en caso de existir un delito, sería Arturo Huerta Luévano el responsable.

Finalmente, informó que el presidente debe ser el responsable de haber cometido un delito en este sentido, pero que será la Auditoría Superior del Estado quien defina la situación y los resultados.

Lo anterior se dio a conocer desde la Sindicatura del Municipio quien explicó la situación financiera de la entidad, así como de los resultados de la ASE tras la auditoría solicitada.

En este sentido, se informó que se mantiene la investigación en torno al Municipio, y que en breve se estarán dando a conocer los pormenores de la situación.

