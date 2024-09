Alcalde electo de Parral toma protesta de manera simbólica

Celebran de forma simbólica la toma de protesta de Salvador Calderón Aguirre como nuevo alcalde de Parral para el periodo 2024 - 2027 en el salón Los Candiles, mismo que fue el recinto oficial en donde se desarrolló el evento teniendo distinguidas personalidades como invitadas especiales, tales como la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, personal del Congreso del Estado, el Tribunal Estatal del Poder Judicial, funcionarios locales y la sociedad civil y religiosa de la ciudad.

Durante este lunes se llevó a cabo un evento protocolario en un conocido salón de Parral en donde el alcalde electo realizó una toma de protesta simbólica en medio de una concurrida asistencia que le reconoció y le reiteró su confianza para gobernar a la ciudad durante los próximos tres años.

En la mesa del presídium estuvieron los invitados especiales como el diputado local por el distrito 21, Guillermo Ramírez; la diputada Elizabeth Guzmán Argueta en representación del Congreso Local; el Magistrado de la Sala Regional de Parral, Julio César Merino, en representación del Tribunal Estatal del Poder Judicial; el General de Brigada Diplomado Estado Mayor, Alejandro Silva Hernández.

Así mismo, estuvo presente en el presídium el titular del Centro Familiar Vida Abundante, el pastor Enrique Bremer Baca; la síndica electa, Dalila Villalobos, el alcalde electo, Salvador Calderón y la distinguida asistencia de María Eugenia Campos Galván, Gobernadora de Chihuahua.

En un primer discurso, el pastor del Centro Familiar Vida Abundante, Enrique Bremer Baca, expuso que en Salvador Calderón Aguirre hay una esperanza para que a Parral y a sus ciudadanos les vaya mejor, y señaló que gobernar es complejo, y que eso es un beneficio para la ciudad, las familias, las escuelas y las empresas. Además, dio lectura al Proverbio 11, en donde expuso que hay un deseo en la gente y en Dios por lo recto, lo justo, lo correcto y la bondad, destacando que Chava Calderón tiene esta premisa por cumplir.

"Un hombre justo siempre será respaldado por Dios y por más gente que de la que usted se imagina. Enhorabuena, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a esta ciudad y a todos nosotros", terminó Bremer Baca, pastor de Vida Abundante.

Por su parte, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván reconoció la lucha del alcalde electo por conseguir la Presidencia municipal, agradeciendo de igual forma a los funcionarios estatales que se dieron cita en el evento para ser parte de este hito histórico.

Durante su intervención, la titular del Ejecutivo Estatal pidió un minuto de silencio en honor a Samuel Kalish, reconocido empresario del estado quien acaeció el pasado jueves a la edad de 82 años de edad, quien en vida, fuera uno de los iniciadores de la Fundación del Empresariado Chihuahuense.

El minuto de silencio fue hecho por todos los presentes, luego la gobernadora dio lectura a algunos alcances que tuvo el empresario chihuahuense, donde hizo hincapié en que actualmente Fechac es reconocido a nivel nacional por sus objetivos colaterales en beneficio a todos y todas las habitantes de la entidad.

Asimismo, la Gobernadora recordó la historia de David y Goliat, y recalcó que actualmente hay muchos Goliat que hacen vivir en incertidumbre, sin embargo, señaló que Chava Calderón demostró que no hay retos invencibles, y que las instituciones de Parral no tienen dueño, en donde los habitantes no deben de tener miedo.

"No solo le está dando esperanza a Parral, sino también, a todo el estado de Chihuahua, y me atrevo a decir que a todo el país. Nuestro alcalde es fuerte porque domina el arte de la unidad", dijo la Gobernadora de Salvador Calderón, de quien reconoció que ha hecho unir y agrupar la los líderes de organizaciones comunitarias, empresarios, religiosas y académicos de Parral.

Por su parte, el alcalde electo, Salvador Calderón se dirigió a los parralenses en donde manifestó sus planes de trabajo en materia de Economía, Cultura, Seguridad y Deporte, adelantando que incluso, para el próximo mes habrá una inauguración de un nuevo museo de armas en la ciudad.

Así mismo, destacó que tiene avances en materia de seguridad pública, ya que refirió que no se puede seguir teniendo miedo y que este acondicione la vida de los parralenses, por lo que advirtió que pronto implementará medidas preventivas para reducir los índices de violencia en la ciudad.

Finalmente, el presídium fue despedido con una interpretación de melodías regionales a cargo de un mariachí, con el que se terminó dicho evento, dando por concluida la toma de protesta simbólica del próximo presidente de Parral.