Alejandro González salió rumbo a Allende y no regresó; su familia lo busca desde el 2020

“Se despidió de mí y mis hijos, nos dio un último beso y salió con rumbo a Valle de Allende, nunca imaginamos que no regresaría a nuestro lado, han sido tres años de mucho dolor, me cambió la vida, ya no tengo el pilar de mi hogar“, fueron las palabras de Aracely Santana, quien anhela volver a ver a su esposo, Alejandro González Barragán, quien desapareció el 19 de febrero del 2020.

Como un hombre trabajador, amoroso y sencillo, así describió Aracely Santana a su esposo, Alejandro González Barragán de 51 años, quien desapareció el 19 de febrero del 2020 cuando salió de su hogar en Parral, con destino al municipio de Allende.

Al hablar de su esposo, la mirada de Aracely Santana se ilumina, debido a que al recordar el último día que lo vio, es regresar a aquel tiempo en donde no existía la tristeza, miedo y desesperación.

Mencionó que ese día, su esposo le comentó que acudiría a una propiedad que tenían en el municipio de Allende para realizar las labores de limpieza y el cuidado de animales, por lo cual se despidió de ella y de sus cuatro hijos.

Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral

“Ese día todo era normal, salió contento de nuestra casa, se despidió de mí y mis hijos, por lo que nos dijo que nos cuidáramos y que regresaría más tarde; sin embargo, eso nunca pasó”.

Alejandro tomó camino a bordo de su motocicleta con destino a Allende, siendo desde ese momento en el cual se perdió toda comunicación con él.

En un principio, su esposa manifestó sentirse tranquila, debido a que imaginó que el hombre estaría realizando las labores que había comentado anteriormente, por lo que al llegar la noche, le realizó una llamada para saber a qué hora regresaría.

“Le estuve marcando varias veces, pero siempre me mandó directamente a buzón, por un momento tuve una sensación extraña, pero imaginé que se habría ido a pescar debido a que solía irse a la presa de Balsequillo, y al ser ya la temporada creí que había acudido”.

Al día siguiente, al checar su teléfono celular, la mujer manifestó que las cosas seguían igual, su esposo no se había vuelto a comunicar con ella, situación que la alertó por lo que decidió irse en compañía de su hijo hasta Allende.

“Al llegar a la casa pensamos que lo encontraríamos, lo buscamos por todas las recamaras e instalaciones, pero él no estaba, fue en ese momento en el que dije: algo pasó”.

Menciona que estuvieron preguntando en el pueblo para ver si alguien había visto a Alejandro; sin embargo, el silencio se apoderó de ellos, por lo cual no mencionaron ningún detalle; “Todos se quedaron callados, nadie quiso decir nada sobre el rastro de mi esposo, existía el miedo”.

Rápidamente acudieron a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades a cargo, pero nunca se llegó a un avance en la investigación, por lo que hasta la fecha, desconocen qué fue lo que realmente sucedió con Alejandro González.

Únicamente mencionó que a los dos días de la desaparición de su esposo, al regresar a la casa en Allende, localizaron el inmueble “reburujado”, además de que faltaban algunos artículos, por lo cual tuvieron el conocimiento de que ingresaron a robar, desconociendo quien realizó dicho acto.

“Faltaban muchas cosas, alguien entró a la propiedad con las llaves de mi esposo, por lo que volví a acudir ante las autoridades para interponer la denuncia, de igual forma cambie las chapas y coloque nuevos candados”.

Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral

A la semana de la desaparición de Alejandro, su esposa y sus hijos regresaron nuevamente a la propiedad de Allende, por lo que volvieron a encontrar este lugar desordenado.

“La sorpresa que nos llevamos fue que estas personas regresaron a nuestra propiedad, cortaron los candados y forzaron las chapas, se robaron algunas cosas, no sabemos cuál era la intención, ni buscamos mayores datos sobre esto”.

Tras este acontecimiento, únicamente trascendió que a la propiedad habían arribado personas a bordo de vehículos; sin embargo, la Fiscalía General del Estado Zona Sur no obtuvo avances en esta investigación.

Con el paso del tiempo, la mujer describió que estos acontecimientos ya no importan debido a que su único interés es localizar a su esposo, a quien mencionó que cada vez extraña más ya que su ausencia es muy difícil.

Parral "Sigo de pie por mis hijos": María busca a su esposo Mauro desde 2012

“Solo buscamos a mi esposo, no buscamos otras cosas, únicamente queremos que él regrese a nuestro lado y volver hacer la familia que éramos hasta antes de que desapareciera”, expresa Aracely Santana.

Describió que la ausencia de su esposo ha marcado una etapa muy difícil, debido a que ha tenido que enfrentarse a continuar su vida sin él; “Se fue nuestro pilar, mis hijos anhelan el volver abrazar a su padre y sus nietos desean volver a jugar con su abuelito”.

Por ello, ha buscado fuerzas uniéndose al Colectivo 10 de Octubre, en donde ha encontrado a otras mujeres que se encuentran pasando la misma situación, al tener un familiar desaparecido.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Conocí este grupo hace como dos años, decidí unirme debido a que aquí siento que me escuchan y nos apoyamos mutuamente, debido a que sentimos el mismo dolor por la ausencia de nuestros seres queridos” .

Aracely ha participado activamente en cada una de las actividades que realiza el colectivo, con la única intención de visibilizar esta problemática que está presente en muchos hogares, debido a que mencionó que no se debe normalizar las desapariciones.

Recientemente, acudió a la ciudad de México para estar presente en la marcha por el día 10 de mayo, en ese lugar junto con otras integrantes del colectivo recorrieron las calles alzando su voz y mostrando la fotografía de sus familiares desaparecidos.

“Nuestra única intención es encontrar a nuestros seres queridos, sino es con vida, aunque sea poder llegar hasta donde están sus restos y regresar con ellos para alcanzar la paz que deseamos, te busco siempre amor, nunca te he olvidado Alejandro”.

Publicado originalmente en El Sol de Parral