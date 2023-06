Alfredo "El Caballo" Lozoya había sufrido otro accidente carretero en 2021

El expresidente municipal, Alfredo Lozoya Santillán, ya había sufrido en un accidente carretero como el ocurrido éste sábado 17 de junio en la Vía Corta Parral-Chihuahua. Fue el pasado 16 septiembre 2021 cuando a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban de color blanca, el emecista volcó, pero en dicha ocasión fue en la carretera Gómez Palacio-Jiménez.

Alfredo Lozoya, reconocido político figura del partido Movimiento Ciudadano, ya había sufrido un accidente automovilístico en el 2021, siendo también una volcadura en la que resultó lesionado, tal como ocurrió éste sábado en la carretera que comunica a Chihuahua con Parral.

Cabe citar que durante el transcurso de éste sábado 17 de junio, el ex alcalde de Parral perdió el control de la unidad que manejaba de Chihuahua a la ciudad de Parral, en el tramo de Zapién al municipio de Valle de Zaragoza.

El primer accidente del reconocido político y empresario ocurrió el 16 de septiembre, cuando el conocido emecista quien fue también excandidato a gobernador de Chihuahua, sufrió un percance carretero que le provocó lesiones.

Los hechos en ese entonces se registraron sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez, exactamente a la altura de la comunidad de Escalón, donde Lozoya Santillán perdió el control de su vehículo, resultando en una volcadura similar a la ocurrida éste 17 de junio.

En ambos incidentes, el coordinador a nivel nacional de la primera circunscripción del Partido Movimiento Ciudadano, resultó con lesiones que no ponen en peligro la vida, es decir, que no tardan más de 15 días en sanar.

Alfredo Lozoya Santillán es una figura política muy activa dentro del partido Movimiento Ciudadano y radica en la ciudad de Hidalgo del Parral, por lo que constantemente viaja en sus vehículos personales, manejando él mismo.

En ambos incidentes, Lozoya Santillán mantuvo informados a sus seguidores en redes sociales, afirmando en ese momento con una publicación en su perfil de Facebook donde reconoció lo siguiente; "No pararé de recorrer cada rincón de Chihuahua, me lo he prometido. Hoy me tocó sufrir un accidente. Estamos bien. Mi Dios nos protegió"

