Aplican refuerzo antiCovid a adultos de 40 a 59 años en Parral

Con música de época, armonizando los centros de vacunación acuden adultos de la Generación X a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 del biológico AstraZeneca.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al son de la música de época comenzó la jornada de vacunación en Parral para el sector poblacional de 40 a 59 años, considerados miembros de la Generación X, quienes entre risas, esperaban con ansias el refuerzo de la vacuna contra el Covid-19.

Gran afluencia desde temprana hora, se tuvo en el Gimnasio del Tecnológico de Parral y en la Universidad Autónoma de Chihuahua, centros de vacunación habilitados para continuar con el Plan Nacional de Vacunación.

Personal de la Secretaría de Bienestar solícitos a las inquietudes de los parralenses de manera esquematizada suministran las dosis correspondientes, asimismo personal médico se muestra entusiasta al aplicar cada una de las vacunas ya que se ha convertido en aliciente para hacer frente a la pandemia que aún persiste.

De acuerdo con la dependencia federal se prevé que un total de 23 mil 790 adultos de 40 a 59 años reciban la dosis de refuerzo a lo largo de cuatro días, según lo marca la programación.

Es de mencionar que para quienes no han recibido ninguna dosis es preciso informar que durante esta jornada no podrán ser inoculados ya que no se garantiza pueda acceder a la segunda dosis.

Sin embargo a quienes ya cuentan con la segunda dosis, es necesario esperar hasta el día viernes, para en caso de que sobren vacunas, puedan ser suministradas siempre y cuando cumplan con el tiempo establecido después de la primera dosis así como el rango de edad.

“Hubo una jornada de vacunación para rezagados en el mes de diciembre, para ellos la segunda dosis aun no llega hay que esperar a que se cumpla el tiempo establecido por la farmacéutica para poder administrar la segunda vacuna”, personal de Bienestar.

Asimismo los maestros que no pudieron acudir a recibir el refuerzo de la vacuna, pueden asistir en el transcurso de estos días para ser inoculados con el biológico de la marca AstraZeneca; sin embargo estos deben tener cumplir con el rango de edad de entre 40 a 59 años de edad.

Según lo marca la programación, el día de mañana la jornada comenzará con las personas cuyo apellido empiece con las letras E a la F, de las 8:00 a las 11:00, de las 11:00 a las 13:00 horas los que tengan el apellido con la inicial G, de las 13:00 a las 16:00 horas, deben presentarse los de las letras H a la L.

Para el día 3 de febrero acudirán las personas cuyo apellido comience con la letra de M, de las 8:00 a las 11:00, de las 11:00 a las 13:00 horas los que tengan el apellido con la inicial de la N a la O, de las 13:00 a las 16:00 horas, deben presentarse los de las letras P a la Q.

Finalmente el viernes 4 de febrero la jornada comenzará con las personas cuyo apellido comience con la letra de R, de las 8:00 a las 11:00, de las 11:00 a las 13:00 horas los que tengan el apellido con la inicial de la S a la T, y de las 13:00 a las 16:00 horas, deben presentarse los de las letras U a la Z.

Cabe mencionar que la Secretaría de Bienestar informó que los adultos deberán acudir con el comprobante de vacunación de la segunda dosis, haber transcurrido cinco meses de la segunda dosis, formato de registro impreso del portal mivacuna.salud.gob.mx, identificación original, copia de la CURP y ser residente de la ciudad de Parral.

Asimismo se exhortó a que acudan en tiempo y forma según lo marca la programación de la jornada de vacunación.