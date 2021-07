Arde en llamas mina en Santa Bárbara; hay heridos

La madrugada de este domingo, se registró un incendio al interior de una mina ubicada en el municipio de Santa Bárbara en el que hasta el momento se desconoce el saldo y los detalles del mismo.

Según las primeras versiones, fue entre las 6 y 7 de la mañana que al sistema de emergencias se reportó un incendio al interior de la mina Alejandría, donde varios trabajadores resultaron con lesiones.

Sin embargo, la falta de información al respecto, se debe a que el personal encargado de la mina, no permitió el acceso a los oficiales de Seguridad Pública Municipal, únicamente fue Protección Civil del citado municipio quien apoyó en la situación.

No obstante, debido a lo retirado del lugar no hay señal en el sitio de la conflagración, por lo que no se ha podido emitir mayores detalles del incidente.

Se habla que en el lugar varios empleados resultaron con quemaduras de primer y segundo grado, siendo atendidos en el lugar por paramédicos de URGE.