Asesora INAH a dueños de fincas antiguas de Parral para su reparación

Propietarios de fincas antiguas sí pueden realizar reparaciones si se encuentran dañadas, el INAH da asesoría a las personas que deciden repararlas, además requieren de un dictamen de Protección Civil y del INAH para su demolición parcial o total de la finca en caso de que representen un riesgo, sin embargo señaló el antropólogo Jorge Carrera Robles que sí se puede salvar la propiedad y mantenerla en pie sería mejor, con esto se conserva parte del patrimonio histórico de la ciudad.

El Antropólogo Jorge Carrera Robles, titular de INAH en el estado, señaló que en Parral Protección Civil ha detectado 15 construcciones que se encuentran en malas condiciones o a punto de caerse, estas se localizan principalmente en el primer polígono del centro de la ciudad, consideró que en esta temporada de lluvias el problema se agudiza debido a que se presentan desprendimientos en las estructuras de las viviendas, esto a causa de la humedad.

Sin embargo, indicó el antropólogo que el instituto no es responsable de su manufactura, es decir ellos no ponen trabas para que lo propietarios no reparen o reconstruyan las estructuras de estos inmuebles históricos, consideró que el INAH está para preservar el patrimonio histórico y cultural de las ciudades, donde actualmente se encuentran alrededor de 2 mil 500 construcciones con valor histórico.

Desde su punto de vista señaló que en los casos de deterioro de las fincas hay que actuar con rapidez con Protección Civil para que se haga un dictamen a petición de los interesados, de esta forma se gestiona para que el INAH autorice cuando se considere la demolición parcial o total de la finca, cuando hay riesgo de derrumbe, sin embargo hay una controversia con los propietarios de las fincas, ya que muchos prefieren que se pierda la finca a realizar reparaciones conforme a lo estipulado y dependiendo de la finca.

Indicó el representante del INAH que sí se puede salvar la propiedad y mantenerla en pie sería mejor, con esto se conserva el patrimonio histórico de la ciudad, las personas que estén interesadas en reparar las fachadas o estructuras de los inmuebles pueden acudir a la oficina de enlace y entrevistarse con el arquitecto encargado para que se realice un dictamen, con ello se arma el expediente y seguir con los protocolos de conservación que el instituto tiene estipulados.

Dijo que el INAH da asesoría a los propietarios de estas fincas para que las puedan restaurar, dependiendo de las condiciones de las fincas se darán las especificaciones de su restauración, consideró que es importante mantener la armonía de las construcciones, no realizarle alteraciones que afecten su valor histórico, como ejemplo un edificio histórico de una planta quererla hacer de dos pisos, aquí se trata de tener el ánimo de restaurar, no de destruir.

Informó el antropólogo que el instituto no sanciona a las personas que no cuidan el patrimonio cultural de la ciudad, el INAH solo cuida que los edificios y monumentos históricos permanezcan conservados, es decir cuando se presenta un daño hacia una de estas fincas se denuncia a las autoridades competentes para la realización de una investigación, el instituto no tiene facultad de sancionar, solo cuida que este patrimonio se mantenga en buen estado, así también orienta a los propietarios de fincas con asesorías para mantener conservadas estas propiedades.