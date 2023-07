Así fue la visita de Francisco I. Madero a Parral en 1910

En los primeros años del siglo XX, en los inicios de un ambiente estrafalario y guerrillero, y en medio de los rumores del levantamiento de armas de los mexicanos en contra del pueblo sucumbido en la dictadura de Porfirio Díaz, las elecciones a la Presidencia de la nación continuaban su curso; por su parte, Díaz otra vez buscando su reelección por el Partido Liberal, y por la otra, Francisco I. Madero, quien buscaba llegar al poder por el Club Antirreeleccionista.

El pueblo de Parral no se quedaba atrás ni era olvidado por los iniciadores, fue cuna de revolucionarios gracias al punto estratégico que significaba para ellos, así como de las diferentes vetas mineras que había en la región, por lo que, al ser un pueblo cabecero, logró que pisara sus tierras el candidato Francisco I Madero.

El Club Antirreeleccionista buscaba quitar del poder a Porfirio Díaz, quien llevaba más de 25 años en el poder como Presidente de México, y esto causaba inconformidades de la población, pues había desigualdad social, concentración de la riqueza, despojos de tierras a campesinos, entre otros, por lo que fue creado el 22 de mayo de 1909.

Francisco I. Madero ex presidente de México.

En Chihuahua, durante ese mismo año, Abraham González comenzó a reunir y a impartir cátedras sobre el libro que había sacado Francisco I Madero, titulado: “La sucesión presidencial”, que hablaba sobre el poder de la democracia y que se difundiera que las condiciones precarias en que vivían no eran dignas; de ahí nace la leyenda: “Sufragio efectivo no reelección”. Poco a poco, González lograba congregar a más personas que se interesaron en la filosofía del aspirante a la Presidencia, y no fue hasta el 16 de julio en que las masas sociales llegaron al municipio de Parral, misma ideología que fue bien recibida.

El Club Antirreeleccionista fue establecido en Parral el 16 de julio de 1909, y la mesa directiva estaba presidida por José Mena Castillo, como vicepresidente Juan B. Baca y el doctor Félix Álvarez. Como secretarios se registraron los parralenses Jesús Lugo y José Guadalupe Rocha Araiza; como tesorero quedó Guillermo Baca y subtesorero Esteban García. Finalmente, como vocales quedaron Rafael D. Tarín, Manuel Ayala, Pablo Baca y Juan Perches.

Durante el transcurso de la primera década de 1900, el Club Antirreeleccionista de Parral realizó actividades para sumar a más personas en su red con el objetivo de poder quitar del poder a Porfirio Díaz, por lo que se creó “El Precursor”. Fue un semanario importante donde se daba a conocer las acciones, ideologías y mensajes del club a toda la ciudadanía. El periódico era escrito por José G. Rocha A., Juan Perches y Pablo Baca Gabaldón.

En un contexto social con la tensión de que posiblemente el mandatario que había controlado a México por más tiempo continuara en su cargo, Francisco I Madero arribó al pueblo de Parral el 17 de enero de 1910.

Su arribo fue hasta las afueras del Teatro Hidalgo, sobre la calle San Francisco (hoy avenida Independencia). Su intención fue la de crear un mitin político para enriquecer la ideología de la no reelección que se había integrado también en la ciudad de Parral. En este caso, los parralenses recibieron gustosos al candidato, de forma tal, que después de su discurso (el cual permanece intacto en el Correo de Parral y puede ser consultado), tuvo una breve cita en la Plaza Principal, donde parralenses le obsequiaron serenatas y regalos.

