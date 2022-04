Asigna alcalde de Parral cuadrilla de bacheo para la Vía Corta

"Ya me cansé de estar llevando oficios a la SCT y no se le ponga mano a la Vía Corta", se desespera el presidente municipal César Peña de ver las condiciones en que se encuentra la carretera a Chihuahua, mandará mañana (sábado) una cuadrilla para empezar con los trabajos de bacheo en las partes más afectadas, ya no es un tema político sino de seguridad de las personas y de salud.

César Peña Valles, presidente municipal de Parral, informó en rueda de prensa que continúa estando en pésimas condiciones la carretera Vía Corta a Chihuahua, es por ello que mañana, desde la 6:00 de la mañana dará instrucciones al departamento Obras Públicas para que mande una cuadrilla de trabajadores para que comiencen los trabajos de bacheo en las partes más afectadas.

Ya se requiere un bacheo intenso en las partes más afectadas, pues la carretera se encuentra llena de baches y grietas que ponen en riesgo a los conductores en la Vía Corta.

Indicó el edil Peña Valles que ya se requiere darle un bacheo intenso en las partes más afectadas, pues la carretera se encuentra llena de baches y grietas que ponen en riesgo a los conductores que circulan por el lugar, independientemente de que viene el recurso o no, la gente continúa transitando la carretera y se está poniendo en riesgo su seguridad.

“Ya no es tema político, ya es tema de seguridad de las personas y que quede claro”, indicó el Alcalde Peña.

Señaló que al transitar por esta vía, la gente continúa arriesgándose, en su caso como Presidente Municipal no puede ser omiso a esta situación que se está presentando, es por ello que se van a tomar acciones desde la Presidencia Municipal, al llevar a cabo un bacheo intenso, en ese sector de la salida a la Vía Corta.

Enfatizó el presidente municipal "Ya no es tema político, ya es tema de seguridad de las personas y que quede claro", indicó; a cada uno de los ciudadanos les comento, este es ya un tema de seguridad y salud, ya no es posible esperar más y que se lleguen a presentar accidentes por las condiciones en que se encuentra la carretera, refirió el Edil que aún no ha determinado en qué tramos va a comenzar con el bacheo intenso, pero será el sector más afectado.

Sobre todo se ve que en el tramo a Satevó es donde está muy dañado, en ese tramo se realizarán los trabajos de bacheo, esperamos que se tenga una solución pronta y que la SCT adquiera su responsabilidad.

