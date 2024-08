Asociaciones solicitarán rastreos en tiros de mina para búsqueda de Graciela Villalobos

Solicitará Colectivo 10 de Octubre y el representante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que se efectúen los rastreos en tiros de mina para la búsqueda de Graciela Villalobos ante la Comisión Local de Búsqueda. Las mujeres buscadoras expresaron que el caso de la madre de familia no ha tenido ningún avance a más de dos meses de su desaparición, además de que la familia se encuentra llevando la “búsqueda solitaria”, por lo que expresaron: “es frustrante que no se hagan las cosas como deberían y que se avanzara en la investigación para su localización y no que pase como en nuestros casos”.

Madres buscadoras del Colectivo 10 de Octubre informaron que a través de la coordinación con el representante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Gabino Gómez estarán pidiendo a la Comisión Local de Búsqueda que se efectúen los rastreos en los tiros de mina para la localización de Graciela Villalobos.

Señalaron que a través de esta acción buscan apoyar a las familias de la mujer, quienes desde hace más de dos meses han permanecido en su búsqueda. “Les ha tocado enfrentarse a la ausencia de su madre, sabemos lo difícil de este proceso por lo que estaremos apoyándolos”.

Detallaron que es importante que las autoridades lleven a cabo las acciones de búsqueda en los tiros de mina debido a que son puntos de interés, además de que son quienes cuentan con las capacitaciones y el equipo necesario.

Foto: Rosy Reyes / El Sol de Parral

“Graciela se encuentra desaparecida desde hace más de dos meses su búsqueda debe ser inmediata, su caso debe trabajarse hasta dar con su localización”, así lo expresaron las mujeres buscadoras.

Destacaron que la familia de la mujer se ha visto en la necesidad de emprender su “búsqueda solitaria” debido a que hasta el momento no se les ha informado sobre las fechas de los rastreos o acciones para su localización.

“Es frustrante tanto para la familia como para nosotros el hecho de que pues no se hagan las cosas como uno quisiera, nuestros seres queridos están desaparecidos desde hace años y la autoridad no avanza en los casos”.

Es de recordar que será en próximos días cuando también se solicite el avance en los más de 60 casos que dan seguimiento las madres del Colectivo 10 de octubre de la región sur del estado de Chihuahua.

