Aumentan 100% quejas contra escuelas ante la CEDH en Parral

Discriminación, expulsiones y violaciones al reglamento escolar, son las principales quejas contra instituciones educativas, las cuales incrementaron al doble en el presente año, según la Comisión de Derechos Humanos en Parral, de enero a julio del año pasado se presentaron solo seis quejas, respecto a las 12 que se han generado durante el 2023.

Juan Arturo Portillo, visitador de los Derechos Humanos en Parral, informó que se ha visto un incremento en las quejas en el sector educativo en donde se involucran generalmente a maestros e incluso directivos.

“Los principales motivos de las quejas se refieren a expulsiones, o que no dejan ingresar a los alumnos por no traer de manera adecuada el corte de cabello, según lo establece el reglamento de la escuela y algunas por discriminación”, dijo.

El entrevistado destacó que de enero a julio del año 2022 se presentaron solo seis quejas; sin embargo, durante el mismo periodo pero del presente año, se han generado 12, lo que representa que las quejas en este sector aumentaron al doble.

Mencionó que el seguimiento que les dan a cada una de las quejas depende de la situación; sin embargo, de primera instancia reciben la queja o en su caso realizan el oficio atendiendo a la información proporcionada.

Posteriormente, de manera inmediata comienzan las investigaciones con las que se tienen facultades para arreglar de oficio la problemática.

Juan Portillo expuso que también solicitan información, dependiendo del sistema al que corresponda la institución, ya sea a los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) o la Secretaría de Educación y Deporte en vía de colaboración para la realización del oficio.

Señaló que en el inter en que la dependencia emita un informe, la comisión establece contacto con los padres de familia de los estudiantes para saber si quieren interponer alguna queja.

“Si de los informes que nos mandan se desprende que sí hay una responsabilidad, nosotros acudimos de inmediato con los padres para saber si quieren ratificar la queja o agregar algo más, solicitamos más información y procedemos a emitir las recomendaciones correspondientes”, refirió.

El visitador detalló que si no hay una responsabilidad así como violación a los derechos humanos, la Comisión realiza un archivo o en su caso un acuerdo de no responsabilidad, lo cual no lleva a efectos condenatorios para ninguna de las partes.

Enfatizó que cuando se presenta una queja se emite la información a los titulares del sistema al que corresponda, mismos que tienen la facultad de decidir respecto a los temas administrativos que se deben llevar a cabo.

Finalmente Juan Portillo dijo que las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos son ajenas al protocolo que cada sistema de educación tiene, por lo que cada institución tiene sus pasos a seguir en caso de alguna situación adversa que se presente.

