En aumento terapias por duelo debido al Covid-19

Parral, Chih.- En el Centro de Atención y Prevención Psicológica para las Familias (Cappsifam), aumentaron las terapias por duelo debido al Covid-19, de tres casos que atendían el año pasado, ahora se atienden 20 de ellos, esto debido al número de fallecimientos que la enfermedad ha causado en lo que va del año, son personas que han perdido un ser querido de manera repentina y están padeciendo afectaciones en la salud mental y física.

Roció Margarita Guzmán Sandoval directora del Cappsifam indicó que de enero al mes de marzo los psicólogos del centro de atención han atendido alrededor de 300 consultas psicológicas de toda índole, donde los cinco profesionistas de la institución ya se encuentran con cupo completo, así también refirió que las terapias de duelo han sido de las consultas que más han aumentado ya que atienden 17 casos más a comparación con el año pasado, cuando antes eran tres.

Señaló que debido a la muerte repentina de enfermos por Covid-19 han aumentado las terapias, hoy en día hay más gente que busca ayuda psicológica para continuar viviendo y sobre llevar el dolor, refirió que la muerte repentina de un familiar, más si se trata de un ser querido como el padre, la madre, hijo o esposo ha dejado a las familias con un dolor profundo, donde en muchos de los casos los deudos no han sabido sobrellevar el duelo.

Las personas más afectadas son las que no tuvieron tiempo para poderse despedir, no verlos porque se encontraron internados y que les entreguen el cuerpo sin que se puedan abrir el ataúd son situaciones muy fuertes y difíciles de superar, esta situación conlleva a que los familiares tengan graves consecuencias psicológicas y físicas ya que es una muerte de alto impacto y se corta de golpe la relación vivencia y emocional del deudo con el fallecido.

Así también ante esta situación en las personas aparecen afectaciones de las llamadas “Duelo del Cuerpo” donde la personas puede padecer dolores de cabeza, insomnio, palpitaciones, opresión de garganta, dolor en la nuca, punzadas en el pecho, pérdida de apetito, nauseas, fatiga, sensación de falta de aire, pérdida de fuerza, dolor de espalda, dificultad para tragar, mareos, se recomienda que la persona no se descuide, tener la voluntad de salir del dolor no estacionarse en él, no abusar de medicamento o alcohol, así también es necesario buscar la ayuda profesional.

La especialista indicó que el duelo consiste en aprender a vivir sin la persona querida, aprender a como sobre llevar el tiempo y la manera de apoyarse, este arrebatamiento repentino hace que la gente quede muy lastimada, así también este proceso se ve afectado si la personas no sabe cómo sobrellevar sus emociones y se estaciona en el dolor, se recomienda llorar cuando se desee hacerlo, desahogar las emociones y continuar con la vida.

Para finalizar recomendó que la persona debe de apoyarse mucho en la fe de su religión, no apurar el camino para salir lo más pronto del dolor, hay que tomarse tiempo, en el duelo no hay un atajo para acortar el tiempo y dejar de sufrir, se debe de ser paciente y consciente de la situación ya que el único camino es el tiempo, y después de seis a siete meses se superará el duelo será menos el dolor los recuerdos serán más gratos, no se trata de olvidar al deudo sino superar las emociones de haber perdido al ser querido.

