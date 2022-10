Baterista parralense acompañará a Kevin Kaarl en gira por Sudamérica

Paco Rueda sigue sacando la casta como músico profesional en los mejores escenarios, ahora estará mostrando su talento en la batería al lado del famoso cantante en escenarios de otros países. La gira lleva el nombre de su más reciente álbum "Paris Texas".

La carrera del parralense Francisco Rueda continúa en ascenso, pues cabe recalcar que el pasado mes de marzo ya compartió escenario con el músico Kevin Kaarl en él festival Vive Latino, pisando importantes espacios como el Foro Sol, Parque Fundidora, Foro Gelagetza, Lunario del Auditorio Nacional, entre otros.

Kevin Kaarl quien es oriundo del municipio de Meóqui, estará compartiendo escena con importantes bandas, como son los Artic Monkeys, Pixies, Lorde e Interpol por mencionar algunos.

Gossip Entran dos chihuahuenses más a La Voz

La gira comprende la presentación en países como Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay, donde estarán en las ciudades importantes como Quito, Guayaquil, Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Asunción, también se presentarán en las capitales de Chile y Perú Santiago y Lima respectivamente, para culminar la gira en México.

De los éxitos que mayor realce ha tenido el artista chihuahuense son: “San Lucas", "Colapso" "Abrazado a ti" y su más reciente éxito, "Como me encanta", entre otros.

Cabe recordar que el baterista parralense, Paco Rueda, ya ha tenido una entrevista con esta casa editora donde destacó los conciertos que le han llevado a codearse con artistas de talla internacional junto a Kevin Kaarl.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“El estar en estos lugares me hizo ver como realmente el dinero y lo material solo es una parte para darnos tranquilidad, pero me di cuenta de que me siento más feliz haciendo un trabajo el cual no siento que sea un trabajo”.

Así que exhortó a la juventud a luchar por sus sueños y anhelos, los cuales se logran con profunda dedicación, perseverancia, trabajo y mucho sacrificio, pero que bien vale la pena, hay que encontrar y disfrutar nuestra pasión.