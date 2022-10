Busca IMSS fortalecer atenciones médicas en clínicas de Parral y Allende

Buscan fortalecer la atención médica en las clínicas de Valle de Allende y Parral; esto según lo dado conocer durante la gira de trabajo encabezada por el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada.

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, Enrique Ureña Bogarín, realizó este fin de semana una gira de trabajo por el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, en Delicias; el HGZ No. 23, de Hidalgo del Parral y el Hospital Rural (HR) No. 36, de Valle de Allende.

Lo anterior forma parte de la implementación de las estrategias para atender de manera oportuna y decidida las áreas de oportunidad de las unidades médicas y hospitalarias de la Institución en la entidad.

En esta gira de trabajo acompañaron al titular del IMSS, el encargado de la Jefatura de Prestaciones Médicas, doctor José Daniel Figueroa Alonzo; el jefe de Servicios Administrativos, Hernán Hernández, así como diversos coordinadores delegacionales.

“Estamos trabajando coordinadamente y de manera interactiva con todos los directivos de las unidades, para avanzar significativamente en el fortalecimiento de la atención médica en el cierre de este año”, enfatizó Ureña Bogarín.

Finalmente, el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada reiteró el compromiso del IMSS en el estado de Chihuahua, de atender con calidad y calidez a toda su derechohabiencia.

Cabe recordar que tras asumir el cargo como nuevo titular del IMSS en Chihuahua durante septiembre; Ureña Bogarín, se comprometió a trabajar para derechohabiencia con servicio digno basado en el trato humano.

En septiembre el doctor Bogarín, asumió el cargo como titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, por lo que sustituyó al doctor Arturo Bonita y Calderón.