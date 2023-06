Buscan implementar nuevas estrategias de captación en la presa Parral, se encuentra al 70%

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento busca implementar nuevas estrategias de captación para la presa Parral que actualmente se encuentra al 70 por ciento, de tal manera que pretenden surtir del vital líquido a distintos puntos de la ciudad, para ello trabajan con estudios y preparación ante la temporada de lluvias que se avecina durante los próximos meses de junio, julio y agosto.

El titular de la dependencia en Parral, Juan Adrián Plancarte, destacó que para el caso de la presa Parral se encuentra a la fecha aproximadamente a un 70% de su capacidad, donde, además, mencionó que dentro de los trabajos de preparación ante las lluvias, se buscará aprovechar toda el agua que actualmente se almacena en la presa, con el objetivo de dar uso total a la de la lluvia durante la temporada.

Señaló que las colonias que reciben el líquido vital de la presa Parral son La Peña, Méndez Rosas, Las Huertas, El Potrero, Barrio San Nicolás, Las Quintas, Barrio de España, Santo Tomas, Moinora, Topo Chico, Miguel Hidalgo, Barrio Guanajuato, Magisterial, Villa Blanquita, El Milagro, La Juárez, Mirador, Progreso, Loma Linda, Zapata, Estación, Morelos, San Uriel y la Conasupo.

Plancarte dio a conocer que de acuerdo a los datos emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este trimestre del año (junio, julio y agosto), se tienen pronosticadas lluvias constantes para la localidad de Parral.

Ante ello, manifestó que el vital líquido habrá de aprovecharse a través de nuevas estrategias de captación para la presa Parral y así, poder estar listos para el próximo ciclo del año y surtir de este vital líquido a todas las familias parralenses.

Por lo anterior, explicó que es importante que no se obstruya el paso del agua por las alcantarillas, ya que eso puede desatar problemas con el drenaje y en consecuencia, puede ocasionar inundaciones a causa de las alcantarillas tapadas y dañadas.

Además, dijo que durante las semanas pasadas ya se han presentado casos donde se ha colapsado el servicio de agua a causa de esta mala cultura, la cual se debe corregir para evitar dicha problemática.

“Exhorto a la ciudadanía a no tapar alcantarillas, no tirar basura y no tapar drenajes, porque con el tiempo de lluvia se puede causar un problema mayor, ya hemos tenido casos y exhortamos a la población a prevenir estas situaciones“, destacó.

