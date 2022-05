Buscan que Parral, Santa y El Oro conformen zona metropolitana

El diputado Edgar Piñón informa que se está impulsando la creación de zonas metropolitanas compuestas por municipios aledaños, tal es el caso de Parral, Santa Bárbara y San Francisco del Oro, lo que permitirá mayor participación presupuestal no como municipios sino como regiones.

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

Al respecto el Diputado Local, Edgar Piñón, comentó que se tiene contemplado impulsar proyectos de gran importancia como por ejemplo la creación de la zona metropolitana, tema que Gobierno del Estado está trabajando para que se declare Parral junto con los municipios aledaños como una zona metropolitana, ya que esto permite tener posibilidades presupuestales, no como municipios, sino como región.

El entrevistado destacó; “Por ejemplo para el tema del tratamiento de la basura, cuestiones urbanas, transporte público, rellenos sanitarios, son varias de las cuestiones que se están impulsando ahí, entonces se está trabajando en esa parte para que Parral, junto con Santa Bárbara y San Francisco del Oro, sea zona metropolitana.

El diputado Edgar Piñón en entrevista exclusiva para esta Casa Editorial. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Indicó que aquí lo que sucede es que el municipalismo obedece a características de antaño, ya que realmente tener una estructura gubernamental para un municipio tan pequeño genera gastos, además el decirle a la gente de ese municipio que a partir de ahora dejan de ser municipio y pasan a formar parte de otro es un tema político muy complicado, por lo que destacó que la solución, es la creación de zonas metropolitanas.

Expresó que algo que se está analizando desde la comisión de la reforma integral a la constitución de la cual es parte, es ver la figura jurídica para poder generar presupuestos regionales, más allá de presupuestos municipales.

“Lo que se pretende es tener un presupuesto regional que beneficie a varios municipios que están totalmente interconectados", refiere Edgar Piñón. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Es por ello que manifestó; “Lo que se pretende es tener un presupuesto regional que beneficie a varios municipios que están totalmente interconectados, porque eso pasa en todo el estado, si vemos Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes pues es un puente lo que los divide, o lo que pasa con Delicias y Meoqui, es una sola mancha urbana, lo mismo sucede con Parral, Santa Bárbara y San Francisco del Oro”.

Parral

Comentó que el tener presupuestos de carácter municipal, hacen que se duplique cierta infraestructura, en lugar de que sea un solo proyecto que beneficie a las localidades cercanas; "Para qué quieres tener una rastro municipal en Casas Grandes y otro en Nuevo Casas Grandes, si puedes tener un solo rastro grande que le dé cobertura a los dos municipios, entonces ese tipo de proyectos regionales son a los que se les debe apostar y es algo que si se está analizando porque no existe el mecanismo, es decir, no existe la figura jurídica, y no está contemplado en la ley el poder otorgar recursos de manera regional.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El diputado concluyó; “Hay toda una estructura en la Sedatu de fondos especiales para zonas metropolitanas y cuando hablamos de esto la gente inmediatamente piensa en las grandes urbes, como México, Guadalajara o Monterrey pero no, los municipios pequeños también la pueden conformar y existe esta definición para zonas metropolitanas menores a 200 mil habitantes que es el caso de Parral”.