Buscará "Chava" Calderón la Alcaldía de Parral en las próximas elecciones

Por segunda ocasión, Salvador Calderón buscará ser el Presidente Municipal de Parral, el titular de Desarrollo Humano y Bien Común resaltó que para las próximas elecciones pretende ser el abanderado del Frente Amplio por México en la ciudad.

Por lo anterior, el titular de Desarrollo Humano y Bien Común en la ciudad, quien actualmente es militante del Partido Acción Nacional (PAN), manifestó sus aspiraciones políticas para las próximas elecciones.

“Si mi partido me requiere ahí estaremos, la verdad es que siempre he estado levantando la mano, a algo que aspiro es a dirigir nuestra comunidad y las personas que me conocen saben que soy una persona de trabajo”, dijo.

El funcionario detalló que en las próximas elecciones estará buscando ser Presidente Municipal de Parral, por lo que su deseo es estar en las boletas.

No obstante, señaló que será respetuoso de los procesos internos del partido, por lo que cualquier decisión que se tome será respaldada por él.

Cabe mencionar que durante las elecciones del 2021, Salvador Calderón Aguirre fue el abanderado del Partido Encuentro Solidario (PES) en donde obtuvo seis mil 999 votos.

Además, a principios del presente año asumió el cargo como titular de Desarrollo Humano y Bien Común de la ciudad, en donde ha impulsado diferentes programas para beneficio de la ciudadanía.

Aunado a ello, es miembro del consejo del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana en Parral y reconocido empresario de la ciudad.

