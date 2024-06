Buscarán que carreteras federales de Chihuahua sean atendidas por Claudia Sheinbaum

Buscará el abogado Manuel Jurado, quien ganó varios amparos contra el Gobierno Federal para reparar la Vía Corta a Chihuahua, que la administración federal entrante que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo atienda las carreteras federales del estado de Chihuahua, pues aseveró que este tema es urgente y debe ser atendido en cuanto entre la presidenta electa, a la par de la seguridad y la salud. Dijo que por ahora, se encuentran reparando únicamente tres tramos de la carretera Parral - Chihuahua, pero que continúan en el proceso legal para obtener la sentencia a favor.

El oriundo de Parral, Manuel Jurado informó que el amparo que se interpuso desde el año pasado continúa vigente bajo una suspensión en la que se obligó a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP del Gobierno Federal en Chihuahua) a que diera reparación a tres tramos de la carretera Parral – Chihuahua por la Vía Corta.

Explicó que se estaba debatiendo para que un juez dictara una sentencia a favor de toda la carretera, teniendo a consideración los derechos del Buen Gobierno y garantizar así que la dependencia federal repare, mantenga y conserve las carreteras en buen estado.

Jurado Torres refirió que dicha sentencia no se dio a favor, pero aseguró que tampoco fue en contra, pues dijo que el caso terminó en un juez auxiliar en Ciudad Juárez quien dictó como “sobreseimiento”, en la que no se estudian los argumentos y solo se continúa con la suspensión.

El letrado refirió que el amparo obligó a la dependencia a terminar de reparar los tres tramos de la carretera, siendo estos los kilómetros 103 al 121; del 145 al 156 y del 43 al 60 de la vía corta Parral – Chihuahua.

No obstante, señaló que continuará interponiendo recursos legales para que no solo reparen estos tramos, sino que además, den mantenimiento y conservación a las demás carreteras federales de Chihuahua, por lo que señaló que las denuncias no son en contra de personas, sino de dependencias, por lo que aseguró que si termina la actual administración y no concluyen las labores, podrán demandarlos a principios del próximo sexenio.

Añadió que estarán buscando sostener diálogos con representantes de la próxima presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo y exponer la urgente necesidad de contar con carreteras en buen estado.

Finalizó aseverando que en el encuentro podrá compartir que la necesidad de los chihuahuenses es tener mejor infraestructura urbana y entre ellas, el mejoramiento de las carreteras que une a los municipios, por lo que dictó que no descansará hasta que Chihuahua tenga carreteras dignas.

