Camaro rojo alteraba el orden en Parral el día de la tragedia: Testigos

El conductor del Camaro rojo que atropelló a cuatro personas en la vialidad Almanceña; de las cuales fallecieron tres, se encuentra en calidad de prófugo, con denuncia por homicidio imprudencial ante la Fiscalía General del Estado zona sur; sin embargo, testimonios que reservan su identidad, reportan que desde la mañana del domingo, cuando sucedió la tragedia, se vio a José Antonio P.A., quien manejaba alterando el orden con el vehículo, inclusive un testigo señala; "Me salvé de ser arrollado cuando el conductor del Camaro estaba haciendo “ceros” en los campos Mingo Moreno, estuve a menos de 30 centímetros de que me impactara”.

Fue durante la tarde del domingo 25 de septiembre, cuando el Camaro de color rojo transitaba por la Vialidad del Río, cuando repentinamente arrolló a dos niños y dos adultos, quienes caminaban sobre la banqueta de dicha avenida, quedando severamente lesionados y siendo trasladados de manera inmediata a un nosocomio, el conductor abandonó la unidad y huyó del lugar.

Para el lunes siguiente, un niño de 11 años, de nombre Armando Torres Sáenz, falleció en el hospital consecuencia de las lesiones causadas por el arrollamiento.

Mientras que el jueves 29 de septiembre, durante la madrugada, la señora Irene Torres García, de 42 años murió, en otro nosocomio donde se encontraba internada, al presentar hemorragia subaracnoidea derecha, contusiones temporales bilaterales, edema cerebral difuso y daño axonal difuso.

A su vez, Joel Cruz de 31 años de edad, quien también fue víctima, fue trasladado a la ciudad de Chihuahua capital tras presentar fractura craneoencefálica; sin embargo, el pasado lunes se dio a conocer su fallecimiento.

De esta manera, la niña Kimberly T; con apenas nueve años de edad, es la única sobreviviente y fue dada de alta del hospital donde se encontraba internada, ya que sus lesiones fueron menores.

A través de redes sociales, familiares y amigos de las victimas difundieron imágenes en las que se identificaba a los tripulantes y conductor de la unidad, siendo este José Antonio P.A. a quien ya se le interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado en la zona sur por homicidio imprudencial, siendo buscado por las autoridades.

Una vez conocido el automóvil participe del accidente, varios parralenses expresaron que durante la mañana del día en que aconteció la tragedia, el automóvil se encontraba alterando el orden por distintos puntos de la ciudad.

Uno de los testimonios, narró que ese día jugaba softbol en los campos Mingo Moreno y la unidad acudió hasta dicho punto, realizó una serie de maniobras de los llamados “ceros”, levantó una "polvadera" y por escasos centímetros, se salvó de ser arrollado.

“Entre las 12:00 y 13:00 horas, el carro anduvo por ese sector, no tenía el control del volante, me salvé de ser arrollado cuando el conductor estaba haciendo 'ceros' a gran velocidad en los campos Mingo Moreno, estuve a menos de 30 centímetros de que me impactara”, narra el testigo quien pidió anonimato.