Camiones con fallas ponen en riesgo a alumnos de Zaragoza

Más de 60 estudiantes de tres escuelas en Zaragoza no han acudido a clases durante una semana, señalan que tres camiones están fallando; hay camiones que operaron sin frenos, lo que pone en peligro a los infantes, el Presidente Municipal mencionó que el lunes se concluirá con las reparaciones de la unidad.

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

Madres de familia de la Primaria 10 de mayo, la secundaria Aquiles Serdán y el Bachillerato del Municipio informaron que desde hace una semana, aproximadamente 60 alumnos no han acudido a clases. Manifiestan que los estudiantes hacen 40 minutos en camión de su domicilio a las instalaciones de la escuela, que sería como viajar de Parral a Zaragoza; a esto se le añade que las condiciones del camino carecen de pavimento.

Por su parte, Homero Márquez, presidente municipal de Zaragoza mencionó que actualmente la unidad de servicio se encuentra en proceso de reparación y se espera que esté lista para el lunes.

Además de que no contaban con el recurso necesario para cubrir el costo del diésel, un total de tres camiones no cuentan con frenos y se encuentran afectados mecánicamente.

Madres de familia señalaron el peligro en el que se pone los estudiantes, ya que el camino por donde circulan tiene varias pendientes y el vehículo no cuenta con sistema a de frenos; “Las llantas en pésimas condiciones y cabe mencionar que desde la entrada de vacaciones de Semana Santa, se le hizo saber de este echó y no les importó”.

Ante esto, se señala que el Presidente Municipal, no está atendiendo las peticiones que hacen las madres de familia de diferentes instituciones educativas, aseguran que desde el viernes 13 de mayo se buscó tener una reunión con el funcionario público, pero dicha reunión no se pudo concretar ya que no fueron recibidas por el Edil.

De esta manera, se acumulan los casos de escuelas que no están siendo apoyadas por la Administración Municipal, donde se señala que no cuentan con el recurso necesario.

Cabe mencionar que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Municipal (Sedemun), en colaboración con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), adquirió 234 unidades que representaron una inversión de casi 100 millones de pesos, según se pudo resaltar, los gastos operacionales de la unidad, como combustible, reparación y operador deben de ser cubiertos con partida municipal, como lo indica el Programa Ronda Escolar.

Parral

Se destaca que hay comunidades distantes a 20 o 30 kilómetros desde donde los niños acuden a las cabeceras municipales para recibir su educación primaria y secundaria.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Este programa logró llegar a Zaragoza y los 67 municipios del estado en apoyo a estudiantes de bajos recursos, que tienen problemas para trasladarse a sus centros escolares.