Carta compromiso es obligatoria para regreso a escuelas: Seech

Escuelas de educación básica se preparan para el regreso a clases, señaló Seech que hasta que no se tenga otra instrucción se les va a pedir a los alumnos la carta compromisos a los alumnos por parte de los padres de familia, este documento se está entregando en la inscripción de cada estudiante, donde los padres de familia se comprometen a que el niño o joven acuda a los planteles escolares sin ningún síntoma de Covid-19.

Rosa Isela Velazco, titular de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua zona sur, informó que en lo referente a las declaraciones del Presidente de la República, López Obrador, de que no se va a exigir la carta compromiso de los padres de familia, ellos como funcionarios de los Servicios Educativos aún no reciben instrucciones del Gobierno del Estado para aplicar estas disposiciones del Gobierno Federal.

Indicó que hasta que no se dé otra disposición para este 30 de agosto se va a solicitar a los estudiantes que lleven su carta compromiso firmadas por sus padres, donde ya las escuelas están en periodo de inscripciones y se les están dando las cartas para que la presente a la hora de que entren a las clases presenciales, dijo que esta es una regla que deben de llevar todos los alumnos, no es correcto que unos las llevan y otros no.

Parral

Así también, informó que la carta compromiso es para que los padres de familia se comprometan a que sus hijos no lleven ningún síntoma de Covid-19, es decir deben de estar al pendiente de que los niños acudan sanos a los planteles escolares, otro de los aspectos que se mencionan en el documento es que los alumnos deben de respetar los protocolos sanitarios que se implementaron en los colegios, por último se ve también la cuestión de que saliendo de la escuela la madre de familia resguarda al niño en casa.

Refirió que los padres de familia son los que deben de estar al pendiente de que los estudiantes al salir de las escuelas no se vayan a otros lugares y se expongan a contagios en lugares concurridos, de igual manera dijo que los profesores estarán trabajando de manera escalonada unos días trabajarán con el 50 por ciento del grupo y en otros días con el otro 50 por ciento, siendo los viernes donde estarán los docentes atendiendo a los niños atrasados o que estén llevando su educación a distancia.

La profesora señaló que en caso de que se presentara algún alumno con síntomas de Covid-19, el padre de familia tiene la obligación de reportarlo a la escuela, esto para que el plantel suspenda las clases del grupo, donde el resto del grupo comenzará con la cuarentena, así también si se presentan contagios en dos salones diferentes la escuela va a cerrar, de igual modo indicó que antes de que entren a clases se llevará a cabo otra jornada de limpieza en las escuelas, además los profesores están llevando a cabo talleres, preparándose para el regreso.