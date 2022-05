Celebrará El Caballo Lozoya su cumpleaños en el Foro Villista

Festejará Alfredo "El Caballo" Lozoya su cumpleaños en compañía de las madres parralenses y maestros, este próximo 13 de mayo en punto de las 17:00 horas en el Foro Villista, en donde se contará con la presencia del comediante Cosos Cañón, Saúl "El Jaguar", así como de José y Julián Jr., habrá comida y rifa de obsequios.

A partir de este momento quiero recibir las noticias a mi celular

A través de una conferencia de prensa, Alfredo "El Caballo" Lozoya declaró; "El día de hoy 10 de mayo, quiero empezar felicitando a las madres de todo Parral, quiero mandarles un fuerte abrazo, sé perfectamente del esfuerzo, y hoy en estos tiempos, todo el sacrificio que hace una madre por sacar adelante a sus hijos, hay muchas que son jefas de familia, tienen un doble mérito, pero también para las que tienen una pareja, quiero decirles que estoy muy contento de todo lo que hemos hecho en conjunto la sociedad parralense y un servidor, pero en especial, las mamás de esta hermosa ciudad, mi mamá y la mamá de mis hijos me han ayudado mucho, son un pilar muy fuerte para mí, que en muchos momentos de mi vida yo no hubiera podido superar, si no las hubiera tenido a las dos, gracias por estar conmigo".

Foto: Archivo | El Sol de Parral

El exalcalde de Parral, comunicó que con motivo de su cumpleaños este próximo 13 de mayo, ofrecerá con recursos propios un festejo a todas las madres de familia, para que celebren junto a él su día, además hizo extensiva la invitación a todos los maestros de la localidad.

“Vamos a festejarnos todos juntos, quiero invitar a todas las mamás y a todos los maestros de Parral, para que asistan, tendremos muchas sorpresas, habrá música desde las 17:00 de la tarde, y vamos a estar repartiendo los boletos para que puedan acceder a la rifa de regalos, que va a estar muy amplia, también vamos a ofrecer una comida a todas las madres y maestros que deseen acompañarnos”, expresó Lozoya Santillán.

Te puede interesar: Hija de 'El Bronco' ruega a fiscal de NL que le regrese su dinero; se llevaron su caja fuerte en cateo

Declaró que al evento asistirán el comediante Cosos Cañón, Saúl “El Jaguar”, así como José y Julián Jr., con la intención de retribuir a los maestros y a las mamás, todo lo que han aportado y beneficiado a la ciudad.

Resaltó además; “Yo hoy me siento muy contento de estar de nueva cuenta en Parral, el 13 de mayo siempre me celebro, y quiero decirles que este cumpleaños no quise dejarlo de hacer, una de las cosas que me sacó adelante cuando más lo necesite fueron las muestras de cariño que manifestó la gente de Parral, esta es la forma en que Alfredo “El Caballo” Lozoya y mi familia, queremos demostrarle a la gente de Parral, que siempre, en cualquier situación o momento, yo estaré comprometido con la ciudad”.

Parral

Mencionó que el festejo se realizará con recurso propio; sin embargo, su esposa Sol Sánchez, dirigente de Movimiento Ciudadano en Parral, apoyará en cuanto a la logística del evento; "Esta va a ser una fiesta que quiero compartir con todas las mamás y los maestros, estoy convencido de que nos la vamos a pasar muy bien".

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!