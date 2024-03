Centro Proteo: refugio y esperanza para mascotas abandonadas de Parral

Ana Castillo es una mujer española que llegó a Parral sin saber que se convertiría en una activista social que a la fecha ha rescatado a más de mil mascotas en situación de calle a través de su asociación civil "Recuperando Amor”.

Dentro de sus alcances ha logrado hacer que se cumpla la tipificación del maltrato animal como delito, siendo una de las principales promotoras en la ciudad. Actualmente tiene en comodato el Centro de Bienestar Animal "Proteo", el cual alberga a más de 50 canes que fueron víctima de maltrato y abuso; sin embargo, actualmente atraviesa por dificultades para brindarles subsistencia.

Desde lograr que se cumpliera la ley con la tipificación del maltrato animal como delito hasta evitar que los perros callejeros sean comida de animales exóticos, Ana Castillo es una activista proveniente de Andalucía, una comunidad autónoma de España.

Llegó a la ciudad de Hidalgo del Parral en el año 2010 y su amor por los animales le incitó a quedarse de forma permanente en esta ciudad al sur de Chihuahua, debido al alto abandono de mascotas que percibió.

Tomó la decisión de crear una fundación llamada “Recuperando Amor Pro Bienestar”, la cual se dedica a resguardar y rescatar a las mascotas que están siendo maltratadas o abandonadas, para lo cual invirtió de su propio dinero.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Desde el año 2023 se encarga del cuidado y administración del Centro de Bienestar Animal “Proteo”, del cual tiene un comodato otorgado por el Gobierno de Parral, sitio donde se ha dedicado a resguardar a los animales que son rescatados, aunque también cuenta con otros espacios de terreno para esta actividad.

En este lugar, que está siendo rebasado por la asistencia canina, se les brindan servicios veterinarios a las mascotas de familias que son de bajos recursos; no obstante, últimamente personas irresponsables están abandonando a las mascotas en las inmediaciones del inmueble, lo que preocupa a la benefactora de animales.

“No es un lugar donde puedes venir a abandonar tu cachorro, no es una perrera que vendría siendo lo contrario de lo que Centro Proteo busca ser. Este lugar es para que los animales rescatados puedan estar bien, que se recuperen física y emocionalmente porque muchos vienen destrozados”, comentó.

Lo anterior, luego de que cinco cachorros de raza grande fueran abandonados por personas que los depositaron en una caja antes de que soltaran la alimentación materna, por lo que se tuvo que rescatarlos de urgencia.

El centro se encuentra saturado puesto que los 29 espacios habilitados para resguardo animal prevalecen más de 50 canes que todavía no han sido adoptados y están siendo atendidos.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

“No estamos al día en México en cuanto al cuidado animal y la tenencia, a diferencia de donde yo vengo, por ejemplo, por ley debería de estar controlada la tenencia, ya que no todo el mundo puede tener un animal porque algunas personas no tienen los medios para mantenerlos”, dio a conocer.

La animalista explicó en que su lucha por el rescate animal nació desde sus orígenes en España, ya que su familia también se dedicó a salvar animales en aquella región del país europeo, donde dijo haber heredado de su padre el amor por ellos y los conocimientos veterinarios.

Desde que arribó a Parral su lucha ha ido encaminada al rescate de perros y gatos que sufren maltrato, o bien que son echados a la calle; además de insistir a las autoridades en aplicar la justicia al tipificarse como delito el maltrato animal.

“Debemos enterarnos que ya se les reconocieron los sentimientos a los animales, empezando por ahí; hay mucha gente cree que los perros o gatos no tienen sentimientos y tienen capacidad para entender muchísimas palabras que nosotros creemos que no”, explicó la entrevistada.

Para la creación de Recuperando Amor, organización civil que formó y que atrajo a personas que, como ella, han brindado su apoyo con el mismo amor por las mascotas, abordó hasta diputados, regidores municipales y autoridades, lo que la llevó a ser elegida para contar con el comodato del Centro Proteo.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

En su labor como protectora de animales en Parral, ha logrado que se condenen a personas que han sido responsables de maltrato; además de prevenir situaciones que llevan a las mascotas a terminar en la calle.

“Ahora sí que puedo decir que está en aumento el abandono; se está viendo una total impunidad ante este hecho, están abandonando de una manera salvaje y ya no hay justificación porque hay muchas facilidades para esterilizar a tu mascota”, agregó.

Explicó que las esterilizaciones podrían ser la solución del abandono en mascotas, al cual lo adjudicó a una mala cultura de la tenencia animal como ya se había mencionado anteriormente.

“Hay esterilizaciones gratuitas, existen muchos lugares que realizan la intervención quirúrgica a bajo costo, hay varios grupos dedicados a ello, hay particulares que se están dedicando a esterilizar. Entonces ya no hay excusa”, aseveró.

Más de 18 mil mascotas viven en las calles de Parral

La asociación Recuperando Amor estima que en Parral existen más de 18 mil mascotas (entre perros y gatos), que se encuentran en situación de calle, de las cuales la mayoría fueron abandonadas por sus dueños luego de que no supieron qué hacer con ellas.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Ana Castillo considera que el 50 por ciento de estos animales fueron crías que no lograron ser vendidas por sus propietarios, una problemática que persiste en la ciudad y abona a la sobrepoblación de canes y felinos en las calles.

Asimismo, refirió que los últimos dos meses al menos 200 mascotas se han incluido en la estadística tras localizarse camadas completas, tanto en terrenos baldíos, carreteras y en áreas aledañas al Hospital General de Parral.

¿Qué es el Centro Proteo?

El Centro Proteo fue creado por la Presidencia Municipal mediante el programa del Presupuesto Participativo y actualmente está sobresaturado y no cuenta con la capacidad para albergar a tantos canes.

Es un espacio dedicado al resguardo de animales en situación de vulnerabilidad, llamado Centro Proteo en honor al Perro Rescatista Mexicano que se hizo famoso por salvar la vida de varias personas durante la catástrofe sísmica ocurrida en Turquía durante el año 2023.

En sus inicios se anunció como Centro de Bienestar Animal, previo a la decisión que se tomó desde Cabildo para llamarse Proteo, en honor al can rescatista de la Sedena.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

El Centro Proteo también funge como un lugar de adopción de perros, donde pese a que sí han registrado adopciones, no van al mismo ritmo de los abandonos que se han visto incrementados.

El Presupuesto Participativo es una proposición que implica a los ciudadanos para que tomen la decisión de alguna obra que se propone a través de una terna donde los ciudadanos pueden decidir qué tipo de oferta es mejor para la comunidad.

En este caso, fue la propuesta elegida en el Presupuesto Participativo del año 2023, por lo que se tomó la decisión de que la fundación de la que se encarga Ana Castillo fuera la encargada del mismo, entregada como comodato por parte de la alcaldía local.

La alimentación se consigue con actividades

Para lograr dar alimento a todos los “lomitos”, como ella cariñosamente los menciona, que están esperando en adopción, los animalistas realizan diversas actividades en las que venden alimentos, realizan rifas para lograr contar con recursos para obtener croquetas.

Aunado a lo anterior, se ven beneficiados con los donativos que las personas van y realizan a este lugar, siempre y cuando los donadores no vayan en calidad de darse promoción con tintes políticos.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Robos y problemática de vigilancia

Desde su inauguración, el Centro Proteo ha sido víctima de los “amantes de lo ajeno”, debido a que han encontrado vandalizadas las instalaciones, por lo que se tuvo que poner vigilancia en el área.

Además de la saturación causada por personas irresponsables que han asistido a dejar en completo abandono a los canes afuera del centro, situaciones que se realizan en clandestinidad han ido dejando un deterioro en las instalaciones.

Por ello, se ha resuelto contar con mayor vigilancia debido a que la finalidad con la que fue creado este lugar es para ser lo contrario a una perrera municipal, según destacó la encargada.

Sus instalaciones están ubicadas a un costado del Instituto Tecnológico de Parral, campus Santa Teresa, espacio ideal donde los canes están siendo cuidados y atendidos de forma física y psicológica.

La animalista española explicó que se busca incrementar el número de jaulas que deben ser diseñadas de forma tal que los perros no sufran tensión, ya que insistió en que desde sus inicios no se trata de una perrera, sino de un centro de cuidado.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Acciones para disminuir el abandono

Como parte de sus ideas para prevenir los casos de abandono de las mascotas, sugirió que se deben intensificar las campañas de esterilización además de lo ya comentado, que se debe ver la implementación de nuevas leyes para que puedan regularizar una tenencia.

“El abandono de mascotas es un acto de irresponsabilidad, ¿cómo se controla eso? Muy sencillo. Tú tienes un perro, tienes que pensar en ese tipo de operación, no es solamente tener para alimento y ya, eso es responsabilidad” comentó.

Indicó que como se ha tipificado ahora el maltrato animal, también debería haber un total control de la tenencia animal en México, ley que no ha sido regularizada en el sentido de las mascotas.

Agregó que la ilegalidad en cuanto a la tenencia de animales exóticos, también pone en peligro el descontrol de abandono animal ya que muchos de estos perros son usados para alimento de estos animales denominados exóticos que no pueden ser mascotas, pero aun así muchas personas los tienen como tales.

Recuperando Amor, la organización que ha logrado la diferencia

Desde que se creó la asociación protectora de animales, Recuperando Amor, se ha logrado detectar el abuso hacia los animales, pero también los índices de mascotas en situación de calle e incluso, instigar para dar el castigo a los que resultan responsables de este delito.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

De los casos que más han sido del conocimiento público son los de la “ahorcadora de perros”, caso que horrorizó a los habitantes de varios lugares en la región sur de Chihuahua por la forma en que una persona sobre la carretera Parral-Balleza colgaba a los perros que se acercaban a su rancho.

La animalista ha intervenido en diferentes situaciones donde ha logrado presionar a las autoridades para que actúen ante una situación de maltrato animal.

Para ayudar al Centro Proteo

Las personas que, como Ana Castillo, buscan ayudar a los animales en situación de vulnerabilidad, pueden acercarse a las instalaciones del Centro Proteo ubicadas a un costado del estadio olímpico a las afueras del Instituto Tecnológico de Parral, campus Santa Teresa.

Asimismo, pueden comunicarse directamente a la fundación Recuperando Amor en sus redes sociales o en la Presidencia Municipal de Parral.

La activista social destacó que la ayuda que llega siempre es bien recibida y necesaria, ya que también se requieren manos para el mantenimiento del Centro Proteo.

