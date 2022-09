César Peña, recuento de su labor a un año de asumir la Alcaldía

Hoy el presidente municipal de Parral, César Alberto Peña Valles presentará su primer informe de gobierno luego de un año al frente de una de las cinco ciudades más importantes de Chihuahua, destacando el tema de obra pública, programas sociales, proyectos de seguridad y salud, gestión de empleos y contrarrestar la problemática del agua.

Para el tema de seguridad, Peña manifestó que sin duda ha sido un área de retos con el cambio en dos ocasiones de los mandos, derivado que se buscan estrategias diferentes, además de reconocer que en una temporada aumentó el robo de vehículos, dando término de manera intensa a ese delito, pero se derivó otro como lo fue la violencia familiar, donde se tuvo que implementar otro plan.

“Cuando se cambia un mando se van cambiando las estrategias de seguridad y también se tuvo qué invertir, además de incrementar la fuerza policiaca con más elementos que se han sumado a la corporación que es añeja, es una corporación con elementos bastante trabajados, por lo que se busca la renovación con jóvenes interesados y preparados para la materia y un esquema de atención a los elementos cuando se retiren”, indicó el munícipe.

Seguridad

“No es reducir el índice de violencia familiar, es un rubro que ha rebasado a todo tipo de autoridad y lo que pasa al interior de los hogares. El programa ha sido un apoyo muy importante para quienes son víctimas de violencia, se atiende tanto a hombres como a mujeres, sin embargo va enfocado en especial atención a estas últimas con prácticamente hasta 70 casos de atención y en su mayoría canalizados y algunos tantos a Fiscalía, pero sin duda, un acierto la atención”.

"Me he dedicado a trabajar urgentemente inclusive durante la madrugada, a la hora que sea, la misma sociedad me conoce, me levanta, me despierta y los fines de semana también hemos trabajado”. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Salud

“Médico en tu casa se reforzó, cuando yo entré llega la quinta ola de covid, tuvimos que redirigir recursos ya destinados con cabinas sanitizantes, acudir a los domicilios, pruebas rápidas masivas para la población, centro médico para la atención”.

Indicó que por fortuna se cuenta con grandes aliados como lo es la “Minera Titán” quien también apoyó con un vehículo para personas discapacitadas en domicilios que necesitan rehabilitación física, además que en breve FECHAC otorgará la mitad del costo de una unidad médica dental que estará recorriendo las colonias de la ciudad, otro proyecto próximo a iniciar será el banco de aparatos ortopédicos.

Empleo

Dijo que se ha logrado una gestión cercana a los 700 empleos, a través de tres mineras que se asentaron en la región, siendo éstas San Julián, Titán y Los Gatos, con la realización de ferias pero lo más importante es que se tienen dos hoteles previstos con proyecto en puerta, un centro de distribución y dos empresas comerciales grandes que se encuentran en estudio de mercado.

Se ha logrado una gestión cercana a los 700 empleos, a través de tres mineras que se asentaron en la región. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

DIF: Pilar importante

Respecto al trabajo de su esposa, Gema Quiñónez Barrón al frente del Desarrollo Integral de la Familia, citó que ella ha logrado estar en atención con la ciudadanía en la calle. “A mi esposa no le gusta estar en la oficina, le gusta estar en la calle dando atención, ha creado programas interesantes como rehabilitando corazones, atención de grupos vulnerables, creo que el trabajo desarrollado por el DIF ha ido encaminado a estar palpando la necesidad de la gente”.

Turismo y Economía

En el tema del comercio y la iniciativa privada, puntualizó que las Jornadas Villistas fueron un respiro para muchos, con una derrama económica cercana a los 50 millones de pesos comprobados por la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado y por la dirección de turismo municipal.

“Con la designación de la nueva titular de turismo, Ivonne Barriga se está formando un proyecto de suma importancia, porque la idea es promocionar a Parral derivado de las festividades que se tienen durante el año con la creación de un paquete comercial”.

Comentó que se han sumado Gobierno del Estado y los empresarios, existiendo buena comunicación con el secretario de Turismo Edibray Gómez, el cual está muy pendiente del comportamiento de Parral en dicho rubro.

50 MDP para la problemática del agua

Dio a conocer que con quien se ha logrado gestiones para Parral es con la diputada federal, Mayté Vargas de MORENA, inclusive anunció que la ciudad ha sido incluida en el programa federal llamado “Meca Plan 2023” donde se logran tres proyectos de agua, siendo la construcción del “Pozo Sombreretillo”, ampliación de planta potabilizadora “Mina La Prieta” y la construcción de un tanque metálico superficial de mil metros cúbicos, todo con un recurso de 50 millones de pesos.

Dijo que el problema del agua sigue siendo un reto en la ciudad y el norte del país, sin embargo, aunque no es responsabilidad del Municipio distribuirla, cobrar y administrar, no se deja de dar atención a la ciudadanía con lo que se está al alcance.

Cambios en Direcciones

Respecto a los más de doce movimientos que se han dado en las distintas direcciones municipales, el alcalde aludió que todos los cambios que se hacen han sido buenos porque terminan una etapa. “Hay gente que cumple su ciclo y si no se hacen los cambios, las cosas irían mal, existen cambios internos que no son tan sonados pero que funcionan bien y son enroques de una a otra área, los cambios en los gobiernos municipales son constantes y normales”.

Para Parral vienen muchos proyectos en obra pública, proyectos en atención a las mujeres, para los deportistas, en urbanización y la ciudad del policía. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

En cuanto a su equipo de trabajo, citó que se han tenido que acostumbrar al trabajo de él, aunque no todos, por lo que necesitan preparar un ritmo de trabajo de 24 horas del Alcalde. “Yo me he dedicado a trabajar urgentemente inclusive durante la madrugada, a la hora que sea, la misma sociedad me conoce, me levanta, me despierta y los fines de semana también hemos trabajado”.

Proyectos futuros

César Peña, dijo que para Parral vienen muchos proyectos en obra pública, proyectos en atención a las mujeres en quienes se han enfocado muchos esfuerzos, proyectos importantes para los deportistas parralenses como es la construcción del estadio de beisbol infantil, en urbanización la construcción de dos a tres fraccionamientos para la ciudadanía, la ciudad del policía.

“Vienen proyectos que gobiernos pasados no le dieron para adelante, la construcción de la Plaza Cívica Villa, rehabilitar el tema del teleférico, la entrega de la Casa Arras, gestión del Teatro Stallforth, destrabar el tema del polideportivo, Yo creo sí nos va a alcanzar el tiempo para lograr buenas cosas para Parral”.

Relación con Diputados

Cuestionado al respecto sobre su relación con los Diputados Federales y Locales, César Peña manifestó que con Angeles Gutiérrez ha tenido acercamientos pero no se ha logrado concretar ningún proyecto, sin embargo, ha logrado visualizar que apoya familias parralenses y eso le da gusto, que busque de alguna forma ayudar a la gente del distrito.

“Con el diputado local Francisco Sánchez en el primer año se logró gestionar ante Gobierno del Estado 23 millones de pesos, 7 para luminarias de Parral al campus Santa Teresa del Tecnológico y el recarpeteo del periférico Luis Donaldo Colosio”.

Para con el legislador Edgar Piñón dijo estar esperando la atención de algún recurso y entiende desde luego que él está haciendo lo propio con la atención a los parralenses, sin embargo, en gestiones propias no se ha tenido algo.

Reconoció que su relación con Piñón es institucional, pero como diputado cuando requiere conocer tema de Parral entablan comunicación y se ve de la mejor manera y viceversa cuando en su carácter de Alcalde requiere algunos temas del congreso del Estado, se tiene el contacto.

“Lamentablemente sí hemos tenido fricciones, pero todo deriva de un tema político, se siguen viendo colores antes de ser gobernante, creo que aún falta mucho para las campañas y ahorita el interés es trabajar por y para los parralenses, estoy seguro que los próximos años se logrará tener algo”.

La gente decide

Aunque es prematuro pensarlo, el Edil fue cuestionado respecto a si ya piensa en la reelección, señaló que será la propia ciudadanía quien elija al determinar si César Peña hizo buen trabajo durante los tres años, si logró cumplir con sus compromisos de campaña, ello a través de una consulta, encuestas o como se decida.

“Para mí en lo particular me gusta servir, sea desde la alcaldía o fuera de ella, yo siempre seré el mismo”, finalizó el presidente municipal César Peña Valles quien hoy rinde cuentas de su primer año al frente de Parral.

