Chihuahua ocupa primer puesto en suicidios a nivel nacional

Es importante detectar los focos rojos en personas que tiene pensamientos suicidas para la prevención de este, Chihuahua ocupa el primer lugar en suicidios a nivel nacional, así lo informaron en el simposium llevado a cabo ayer sobre las afectaciones y enfermedades emocionales, en donde se vio el tema del suicidio y su prevención, se está viendo un tendencia de jóvenes de 15 a 25 años con intentos de suicidio, donde se indicó que la pandemia es una de las causas que dejaron daños emocionales en las personas.

La licenciada Gloria Baca Zubia de la asociación civil edificación y restauración del alma (ERA) indicó que este simposio duro todo el día de ayer desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche, en las instalaciones del Gimnasio Municipal, donde las personas pudieron conocer los síntomas sobre las afectaciones y enfermedades emocionales.

En el evento se tuvieron cuatro expositores sobre salud integral; el doctor Emilio I. Macías con el tema derivando mitos sobre el suicidio, Víctor Hugo Trejo con dependencias rastreras, Sergio “Bambi” del grupo de Alcohólicos Anónimos el tema vacíos emocionales y la licenciada Iris Guerrero con el tema los cuentos como espejo de las emociones, también asistieron a estos talleres personal de instancia de la mujer, cappsifam, escuela para padres, grupo de auto ayuda y la fiscalía especializada de la mujer.

Además señaló que este simposium estuvo abierto a adolescentes y adultos interesados en saber cuáles son las enfermedades mentales y emocionales que pueden ser factores de riesgo para la salud de las personas, indicó que se ha visto una tendencia de adolescentes de 15 años a jóvenes de 25 con pensamientos suicidas, donde la familia debe de estar atenta a estos focos rojos, como detectarlos y como prevenir el suicidio.

Por su parte el doctor Emilio I. Macías médico Psiquiatra indicó que no detectar estos focos rojos en personas con pensamientos suicidas ha llevado a Chihuahua a tener el primer lugar en suicidios a nivel nacional, sobre todo en los jóvenes, dijo que es importante encontrar un propósito en la vida, no actuar por impulso, no guardarse las emociones, desahogarse y eliminar los factores de riesgo, como son el alcohol las drogas y deshacerse de sustancias tóxicas a la mano, como venenos, químicos o medicamentos controlados.

Informo el Psiquiatra que el alcohol y las drogas son agentes detonantes para cometer suicidio, sin embargo secuelas de la pandemia han dejado un alto índice de personas con problemas emocionales, el no poder salir de casa, las deudas, el fallecimiento de familiares, el cierre de negocios, la falta de dinero e incluso la educación virtual son causas de afectaciones en las personas, muchas de ellas sufren crisis de depresión, ansiedades y problemas mentales.

El doctor Macías recomendó a las personas a buscar grupos de apoyo, familiares, amigos, maestros que les ayuden a salir de estas crisis, es importante tener actividades ocupacionales, como hacer ejercicio, no encerrarse, hacer diversas actividades que estimulen el ejercicio físico y mental, expresar sentimientos que generen empatía, acudir a un especialista para su atención ya que dijo que solo el 15 por ciento de las personas con problemas emocionales se atiende con un especialista como lo es el Psicólogo o el Psiquiatra, la mayoría no asiste por prejuicios