Colectivo de búsqueda efectúa rastreos positivos en Allende, Balleza y Guadalupe y Calvo

El Colectivo 10 de Octubre, conformado por mujeres con familiares desaparecidos, han efectuado diversos rastreos teniendo cinco positivos en los municipios de Guadalupe y Calvo, Balleza, Allende y Corralejo; “Un rastreo es muy difícil, es ir con miedo, con el sol, con hambre, hemos encontrado restos en dos fosas, en otros sitios los hemos localizado calcinados, es muy doloroso porque no sabemos se si sea mi hijo o el de ella, no entendemos por qué si los matan no los dejan ahí donde los encontremos, porque hacernos pasar tanto sufrimiento“, expresaron las buscadoras de este colectivo.

Con la esperanza de localizar los restos de sus seres queridos, las mujeres integrantes del Colectivo 10 de Octubre han emprendido diversos rastreos, en los diferentes municipios que conforman la región sur del estado de Chihuahua, en los cuales han obtenido resultados positivos.

Explicaron que a través de los datos que les han sido proporcionados de manera anónima, han logrado acudir al punto exacto en donde han logrado localizar los restos de personas.

Al recibir esta información, mencionan que comienzan a organizar el viaje para acudir en busca de sus seres queridos; “A pesar del miedo, nuestro corazón late muy fuerte, ya que tenemos una esperanza de alcanzar la paz que nos fue arrebatada cuando desaparecieron nuestros seres queridos”.

Narraron que cada rastreo es difícil, debido a que no saben a qué se puedan enfrentar al llegar al lugar, además de las condiciones del sitio; “Nos ha tocado caminar en terrenos complicados, de difícil acceso, llenos de hierbas, en partes de la sierra, o lugares muy escondidos; sin embargo, nuestro único objetivo es localizar a nuestros familiares”.

Mencionaron que al llegar a los sitios, lo primero que hacen es valorar y analizar la zona para saber qué utilizarán en el rastreo, como por ejemplo en el municipio de Balleza, en donde debido a las condiciones, tuvieron que utilizar el instrumento de “varilla”, logrando a través de esto alcanzar la profundidad necesaria, localizando dos fosas con restos humanos.

Destacaron que una de las integrantes del Colectivo recibió un curso forense, en el cual le explicaron las técnicas correctas para aplicar los instrumentos al momento de realizar un rastreo.

De igual forma, mencionaron que en otros sitios han sido localizados restos calcinados, además de que el rastreo más reciente se efectuó en el municipio de Coronado, en donde localizaron un fémur.

Describieron que después de cada rastreo es difícil enfrentarse a los resultados, debido a que queda la energía se queda en ellas; "Es muy doloroso ver los restos, sus ropas, sus pertenencias, toda esa energía se queda con nosotros, al finalizar no nos podemos ni levantar de lo difícil que es enfrentar esto”.

Las mujeres buscadoras hacen un llamado a la ciudadanía para que quienes tengan datos sobre la localización de alguna persona con reporte de desaparición lo notifiquen, puede ser de manera anónima.

“Si nosotros como familiares no hacemos algo. quién va a buscar a nuestros seres queridos si las autoridades no hacen nada, no avanzan, tan solo en los 70 expedientes de la zona sur están igual, ninguno está judicializado, a todos nos dicen lo mismo y el problema sigue y el tiempo también sigue su marcha; sin embargo, nuestro dolor crece cada vez, más, ya que lo único que pedimos es encontrar los restos, no buscamos culpables”.

