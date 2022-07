Conoce a Bryan, usa falda y tacones para acabar con los estereotipos

Culturalmente hablando, siempre se nos ha dicho que cada género, hombre y mujer, tiene una vestimenta propia de su sexo, y el utilizar ciertas prendas relacionadas con el género opuesto, como falda en el caso de los varones, se considera socialmente inaceptable; no obstante, los estereotipos se han ido modificando con las nuevas generaciones y la ideología de género, donde las barreras entre "rosa" y "azul" se van difuminando, siendo Mark Bryan un claro ejemplo.

El alemán Mark Bryan es un hombre común, labora como ingeniero en robótica, está casado y es padre de tres hijos; sin embargo, recientemente se convirtió en una celebridad de Instagram, donde acumula más de 600 mil seguidores debido a un motivo muy particular; su increíble vestimenta.

Y es que el señor Bryan ha decidido ir un paso más allá para romper con los usos y costumbres establecidos, pues su iniciativa consiste en vestir con prendas como faldas, tacones y vestidos; y no, no se trata de un "dragqueen", él lo hace por gusto y se declara un auténtico fashionista.

Sus increíbles outfits se han vuelto sensación en Instagram

Lejos de ser criticado, Bryan se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos, quienes aplauden su valor para romper estereotipos de una manera tan controvertida, y es que en su cuenta de Instagram, el ingeniero comparte numerosas fotografías de sus impresionantes atuendos, donde muchas veces combina corbatas, trajes y camisas de oficina, con faldas y tacones, y no le importa en absoluto la categoría de "masculino" y "femenino".

Según información que Bryan compartió al diario británico Daily Mail, él ha utilizado tacones desde que iba a la universidad, cuando tenía una novia más alta que él, quien le pidió usar zapatillas para que ambos asistieran a un baile escolar. Por cierto, Bryan domina el arte de caminar con este tipo de zapato con una total maestría, como lo demuestra en sus fotos.

Afirma que el usar zapatillas se convirtió en un modo de vencer sus inseguridades, y pese a que su relación con aquella joven universitaria no duró mucho, Bryan se encuentra cómodo con esta vestimenta, la cual siguió utilizando hasta después de contraer matrimonio.

“Vi un par de Louboutin que debía tener hace cinco años. Fue en ese momento cuando decidí que iba a usar tacones altos y no me preocupaba lo que la gente pensara de mi”, cuenta Bryan, quien ahora utiliza su distintivo vestuario para asistir al trabajo.

Siempre es apoyado por su esposa e hijos

Su familia lo apoya en todo momento y él está seguro de su sexualidad; “Me han dado mucho apoyo, todos saben que soy el mismo padre o marido de siempre, lo que me pongo no cambia quién soy”, explicó.

Lejos de sentirse apenado, utiliza su cuenta de Instagram para dar a conocer su excelente gusto por los zapatos y ropa, combinando prendas "de hombre y de mujer" a la perfección. Se describe como “un hombre heterosexual, felizmente casado, que ama a los Porsches, las mujeres y que incorpora sus tacones y faldas en sus atuendos diarios”.

Aunque haya quienes duden sobre su orientación sexual, a él no parece importarle, pues a decir del ingeniero en robótica, "La ropa no tiene género y puede usarse por cualquiera sin importar su sexo"; “Estoy en la edad en la que realmente no me importa lo que piense la gente, o les gusto o no les gusto”, aseguró.

Desde que decidió compartir sus mejores oufits en redes sociales, le han llovido propuestas de grandes diseñadores de moda, incluso Vogue Checoslovaquia y Alemania han compartido reportajes en torno a él, y en los últimos años se ha convertido en un ícono y referente de la ruptura de los estereotipos de género en la forma de vestir.