Conoce los mejores bares para 'agarrar' la fiesta en Parral

Después de un periodo largo de restricciones, la vida nocturna de Parral vuelve a cobrar vida, para todos aquellos que les gusta la fiesta, les gusta salir a tomar un trago con sus amigos o simplemente salir de la rutina de la semana, 'La Capital del Mundo' ofrece lugares para todo tipo de gustos, a continuación te dejamos una serie de sitios que puedes encontrar en la ciudad.

¿Qué bares son para el precopeo?

La Más Querida

Este sitio es un lugar agradable donde puedes conversar y pasar un gran momento con coctelería amplia o una cerveza bien fría, además puedes acompañar tus bebidas con una rica cena, el menú variado que ofrece el bar es para todos los gustos y bolsillos. El tipo de música no es un género en particular, ya que el barman puede complacerte de acuerdo a lo que gustes. La calidez y servicio que te brindan en La Más Querida hará que quieras regresar.

Rica cena y variedad de bebidas puedes encontrar en La Más Querida. Foto: Cortesía | Edgar Villegas

Dirección: 20 de Noviembre y Escudero, Centro.

Horario de lunes a domingo de 06:00 p.m. a 2:00 a.m.

"Los Remedios" Cantina & Cocina

Este lugar es un poco más familiar, ideal para celebrar un cumpleaños, un aniversario, Día de las Madres, la variada coctelería que ofrece lo destaca, además por su particular temática mexicana, asimismo, los cortes acompañados de una cerveza bien fría son la especialidad de la casa.

Dirección: Manuel Gómez Morin 15, Centro.

Horario de martes a domingo de 1:00 p.m. a 2:00 a.m.

Mundos Bar

La singular frase "¡Quién no conoce Mundos Bar no conoce Parral!" ha rebasado fronteras, este bar es caracterizado por su infraestructura, la particularidad en como está diseñado es la novedad del lugar, además que es el sitio indicado para sacar el mal de amores, ya que una canción ranchera y un buen tequila hará que olvides a quién te rompió el corazón. ¡Y no olvides dejar tu recuerdo en los muros del Mundos Bar!

Dirección: Lerdo 46, Centro.

Horario de lunes a domingo de 03:00 p.m. a 02:00 a.m.

Bar Monterrey

¿Te gusta lo tranqui? Este lugar es especial para ti, puedes conversar y tomar unos tragos con tu pareja o con tus amigos, va dirigido para público de todos los gustos, sin problema pueden complacerte con música de tu elección.

Dirección: Cuauhtémoc, Centro.

Horario de lunes a domingo de 12:00 p.m. a 2:00 a.m.

Una plática amena y una cervezas bien frías puedes disfrutar en el Bar Monterrey. Foto: Valente Caballero

Casa Cervecera

¿Eres del team de los bohemios? Este lugar es especial para ti, la banda y el mariachi se hacen presente durante el fin de semana, además de como su nombre lo indica es un sitio donde predomina la cerveza y que mejor si la acompañas con un sabroso corte.

Dirección: Km. 4 Carretera a Santa Bárbara.

Horario de martes a domingo de 7:00 p.m. a 2:00 a.m.

DC Restaurante Bar

¿Has tenido días pesados? DC es una buena opción para desahogarse, la charla que te brindan los barman acompañada de un buen trago te reiniciará la vida. Este lugar te ofrece un menú variado que puedes disfrutar con tus amigos o pareja, sin embargo, se caracteriza por ofrecer "tragos coquetos", lo que se te llegue a ocurrir con gusto te pueden sorprender.

Santa Fe Klan no se fue de Parral sin visitar DC. Foto: Cortesía | Nestor Palacios

Dirección: Plaza Doroteo local 26, Gabino Barreda #2, Centro.

Horario de lunes a domingo de 6:00 p.m. a 2:00 a.m.

La Canalla

Este lugar es ideal para el precopeo, cenita y platiquita, te permite disfrutar de una amena noche en la terraza, y es muy ideal para estar en una compañía más privada. Además puedes celebrar tus posadas y cumpleaños de una manera muy especial.

Dirección: Avenida Independencia 376 altos, Centro.

Horario de martes a domingo de 6:00 p.m. a 2:00 a.m.

Desde cumpleaños, aniversarios y posadas puedes festejar en La Canalla. Foto: Facebook @LaCanalla





Lugares "tranqui" pero no…

Bar Don Diablo 21

Este lugar puede resultar "engañoso", es un restaurante-bar con un concepto pueblerino, cuenta con una terraza al aire libre ideal para las noches de verano, sin embargo, cuando menos piensas te enganchaste en el alcohol, ya que el ambiente que ofrecen es muy ameno, desde música en vivo, ya sea banda, electrónica y pop. Sus tragos son muy peculiares y novedosos, distinguiéndose por sus famosas rondas de shots.

Dirección: Av. Independencia #72, colonia Centro.

Horario de miércoles a domingo de 6:00 p.m. a 2:00 a.m.

Un rico mezcal llamado Ranger puedes disfrutar en Don Diablo 21. Foto: Cortesía | Vladimir Zapata

La Terraza K-2

¿Quiere empezar con el traguito desde temprano? Este es lugar que andas buscando, además de curarte la cruda y conectarla, el K2 puede atraparte y dejar que pases las horas ahí, la música que predomina es la banda y que mejor cuando es en vivo, así que si quieres "pistear" y bailar este es el sitio ideal para ti.

Dirección: Antiguo Camino a Villa Matamoros km 0.5, Las Fuentes 2a. Etapa

Horario de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 12: 00 a.m.

El Cabaret

Este es un lugar de entretenimiento dirigido a la comunidad LGBT+, sin embargo, es famoso por su buen ambiente y por las risas que te sacan en cada show, ofrecen karaoke para que saques al artista que llevas dentro, además de contar con variados tragos que te amenizarán la noche. ¡No olvides la foto del recuerdo!

Dirección: Avenida Juárez 53.

Horario de viernes y sábado de 9:00 p.m. a 2:00 a.m.

La Taberna

La Taberna es un bar tipo Pub Irlandés, concepto que es reconocido a nivel mundial y llegó a nuestra ciudad desde hace varios años, un lugar especial para salir con amigos, conversar y a la vez agarrar la fiesta. Los tarros de cerveza y sus papas preparadas es lo más solicitado por la gente que visita este lugar.

Todo tipo de bebidas encontrarás en este lugar y las puedes acompañar con unas ricas papas. Foto: Cortesía | Fernando Ulloa

Dirección: Av. Independencia 392, Centro.

Horario de miércoles a domingo de 7:00 p.m. a 2:00 a.m.

Centrito Bar

¿Te gusta el rock? El único bar con esta temática en la ciudad, la experiencia que vives ahí es muy familiar, compartes gustos musicales y no se diga unas buenas cervezas. Puedes llegar desde solo o hasta acompañado, además te pueden complacer con una canción, siempre y cuando sea de rock.

¿Eres fanático del rock? Aquí puedes disfrutar de tus canciones favoritas. Foto: Cortesía | Héctor Arevalo

Dirección: Centenario 91, colonia Centenario.

Horario de martes a domingo de 7:00 p.m. a 2:00 a.m.

Un rico clamato con cerveza puedes degustar en este lugar rockero. Foto: Cortesía | Héctor Arevalo

Kactus Bar & Grill

Este lugar es especial para cenar y degustar unos tragos ricos con tus amigos y familia, te ofrece música en vivo como mariachi, las canciones de banda más sonadas no pueden faltar y eso permite que la salida "tranqui" se vuelva una noche de fiesta.

Dirección: Periférico Luis Donaldo Colosio, Las Fuentes 4ta Etapa.

Horario de miércoles a domingo de 5:00 p.m. a 2:00 a.m.

Grizzly Wings Bar & Grill

Este bar te permite desde cenar y pasar un rato agradable con tus amigos, hasta agarrar la fiesta duro en compañía de la banda. Tú decides en que mood te quieres poner, sin embargo, sea cual sea pasarás un rato agradable con toda la variedad de tragos y menú que te ofrece el lugar.

Dirección: Antiguo Camino a Villa Matamoros #19, Residencial Tecnológico.

Horario de miércoles a domingo de 6:00 p.m a 2:00 a.m.

¿En qué lugares puedo 'agarrar' la fiesta?

Pulso Club

Podemos decir que El Pulso es el antro de moda en Parral, es un lugar dirigido a la juventud, donde puedes encontrar tragos variados, show de luces y por supuesto la música del momento como reggaeton, electrónica y pop. Aquí es donde la 'chaviza' decide ir a lucir sus mejores outfit y corear a todo pulmón "Tití me preguntó", si quieres olvidarte de tu "ex" esta es la mejor opción. ¡No olvides hacer tu reservación con tiempo!

Desde electrónica hasta reggaeton puedes ir a bailar a El Pulso. Foto: Cortesía | Edgar Villegas

Dirección: Avenida Independencia.

Horario de viernes a sábado de 9:00 p.m. a 2:00 a.m.

Buda Blue

Este lugar es muy característico por su iluminación, te hace recordar épocas buenas con el reggaeton viejo, además de que te ponen a bailar con la música del momento, los shots siempre se hacen presente, y si no conoces a nadie es el lugar perfecto para hacer amigos nuevos.

La música del momento la encontrarás en el Buda Blue. Foto: Cortesía | Fernando Ulloa

Dirección: Guadalupe Victoria 8, Centro.

Horario de sábado de 9:00 p.m. a 2:00 a.m.

La distinguida iluminación es lo que caracteriza al Buda Blue Foto: Cortesía | Roberto Ulloa

Ritmo Club

Ritmo Club es un lugar que su distintivo principal es la música electrónica indie que se toca en el recinto. En el cual, suenan los tracks o temas actuales del talento mexicano. Cada fin de semana tocan DJ´s locales y en otras ocasiones DJ´s de otras ciudades del estado e incluso DJ´s nacionales. La música aquí es distinta a la que podrás encontrar en cualquier lugar de la ciudad. ¡De seguro la pasarás genial!

Dirección: Ave. Zaragoza

Horario de jueves domingo de 9:00 p.m. a 2:00 a.m.

¿Eres fiestero? la gente de El Ritmo seguro te pondrá a bailar. Foto: Cortesía | Amaury Silva

Cydonia

¿Quieres ligar? Este es el antro donde encontrarás a las niñas más "fancy", al igual que los demás lugares predominan las canciones más sonadas del momento, los outfits y el coqueteo resaltan en el Cydonia, así como los tragos y el ambiente de algarabía que se vive en el lugar, asimismo, es común que siempre traigan a un DJ´s foráneo para prender a toda la gente.

Dirección: Privada Otoño, Kennedy.

Horario de sábados de 9:00 p.m. a 2:00 a.m.