Convocan a marcha a favor de reducción de jornada laboral; acudirán a la CDMX

Convocan a chihuahuenses a unirse al movimiento por la defensa de las 40 horas laborales que encabeza la exdiputada Susana Prieto, quien informó que la manifestación será el domingo a las 11:00 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde a través de pancartas y bocinas exigirán que se vote la reforma a la Ley Federal del Trabajo.

La exlegisladora juarense, Susana Prieto, dio a conocer un llamado a todos los chihuahuenses para salir a manifestarse a favor de que el Congreso de la Unión vote a favor de las 40 horas laborales a la semana, iniciativa que se había presentado meses atrás en la Cámara de Diputados, sin embargo, se postergó sin fecha previa.

Según Prieto, dicha iniciativa tiene como fin que los trabajadores reduzcan ocho horas su jornada laboral y que, a la semana, cumplan con 40 horas de trabajo ante la ley, dando así un día más de descanso legal. No obstante, pese a que ya se tenían todos los estudios, la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y partidos contrarios postergaron dicha votación para la siguiente legislatura, no obstante, esta última no la puso en prioridad y la aplazó sin fecha definida, y en su lugar, se votó la iniciativa para la reforma del Poder Judicial.

Por lo anterior, Susana Prieto refirió que se sigue luchando para que la política mexicana beneficie a sus habitantes, por lo que declaró que saldrán a las calles de la Ciudad de México para exigir que se vote la iniciativa para la reducción de la jornada laboral.

En este sentido, la entrevistada dijo que la manifestación se tiene contemplada para este próximo domingo 1 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, y que ya han confirmado su asistencia más de 30 ciudades de todo el país, tres de ellas son de esta entidad.

La exlegisladora detalló que de este estado van a manifestarse desde Ciudad Juárez, Chihuahua e Hidalgo del Parral, quienes estarán apoyando la iniciativa en el Zócalo de la Ciudad de México este próximo domingo, por lo que hizo un llamado a quienes les interese asistir, acudir a este sitio el domingo.

Intentaron cancelar la manifestación con el Informe de AMLO: Prieto

De acuerdo a la información de la exlegisladora de San Lázaro, la marcha en mención se ha organizado desde meses atrás y que esto ha dado paso a la confirmación de cientos de personas de todo el país, no obstante, declaró que el Gobierno de México intentó cancelarles el evento al adelantar su último informe de actividades.

La información establece que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador tenía programado su último informe a las 5:00 de la tarde en el Zócalo, pero al enterarse de dicha manifestación, adelantó su informe para las 11:00 de la mañana, misma hora en que será la manifestación en defensa de las 40 horas laborales a la semana.

Ante ello, Susana Prieto externó que no serán callados y que estarán en el punto acordado manifestándose ante las injusticias que hace el actual Gobierno Federal.