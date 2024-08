Corriente del río Parral arrastra a tres personas; ya se encuentran a salvo

Tres personas fueron arrastradas por la corriente del río luego de que esta tarde se registrara una creciente en los niveles del mismo debido a las lluvias generadas. De acuerdo a la información, dos de las personas estaban en el estacionamiento del Río Parral cuando fueron sorprendidas por la corriente y fueron auxiliadas por un tercero para sacarlas del vehículo mientras era arrastrado, sin embargo, de acuerdo a fuentes al interior de Seguridad Pública, las personas ya se encuentran a salvo.

Una llamada de emergencia se generó durante esta tarde luego de que el río Parral aumentara su cause y sorprendiera a quienes se estacionaron en la Vialidad del Río, en donde dos personas no alcanzaron a salir y un tercero ingresó para auxiliarlas, por lo que fueron arrastrados por la corriente metros adelante, requiriéndose el apoyo de las fuerzas de seguridad municipal.

Durante esta tarde se registró actividad pluvial en toda la ciudad de Parral, lo que generó que el río aumentara su cause y creara riesgo para quienes se habían estacionado en la Vialidad del Centro, registrándose hasta 8 carros que quedaron varados.

En este sentido, se reportó al sistema de emergencias a tres personas que fueron arrastradas por la corriente del río a la altura del vado de la Libertad, lo que generó una movilización de las corporaciones de seguridad.





Según se informó, se trató de dos mujeres que viajaban al interior del vehículo color gris, a quienes la corriente las sorprendió cuando estaban en la Vialidad del Río a la altura del vado de la Libertad, y al pedir auxilio, un hombre ingreso a la corriente para ayudarlas.

No obstante, la fuerza de la corriente fue más fuerte y arrastró a las tres personas, quienes posteriormente fueron rescatadas por Seguridad Pública del Municipio, no obstante, el vehículo no pudo ser sacado y fue arrastrado metros adelante.

Foto: Adrián Barrón / El Sol de Parral

El automotor quedó volteado a la altura del último vado de la Talleres y todo parece indicar que tiene pérdidas totales. En las inmediaciones de este vado se instaló un dispositivo de seguridad por parte de Protección Civil, quienes acordonaron el lugar para evitar el paso.

Cabe hacer mención que las tres personas se encuentran fuera de peligro de acuerdo a la información, por lo que únicamente resultaron cuantiosos daños materiales en el vehículo.

