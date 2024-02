Crece casi 3% la producción de miel en Parral durante 2023

En Parral creció un 2.8 por ciento la producción de miel, ya que durante el 2022 se produjeron 2.152 toneladas, cifra qué pasó a 2.212 toneladas para el año pasado; sin embargo, los 10 apicultores que se registran en la ciudad reportan pérdidas de colmenas hasta del 60 por ciento, principalmente a causa de la sequía. Gonzalo Lugo, explicó que esta actividad ha sido una de las más afectadas por las condiciones del clima, además de que no hay apoyos por parte de los tres niveles de gobierno aún y cuando la apicultura tiene beneficios nutricionales así como ecológicos.

Gonzalo Lugo, apicultor de la ciudad, comentó que desde el año pasado los productores de miel han enfrentado diversas problemáticas como el clima, pérdida de colmenas, así como la falta de apoyo por parte de los tres niveles de gobierno.

Señaló que en esta ciudad hay aproximadamente 10 apicultores que han invertido, no para producir, sino para evitar pérdida de colmenas que requieren de un manejo y suplementos especiales.

Con base en datos expuestos por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), durante el año 2022 en el distrito Parral se produjeron 2.152 toneladas de miel.

Según la información, durante el año pasado en este distrito se produjeron 2.212 toneladas de miel, lo que representa un aumento de 2.8 por ciento durante este periodo.

El entrevistado señaló que, a pesar de las estadísticas, las condiciones reales que enfrentan los apicultores son distintas, ya que del 2022 al año pasado, al menos, se perdió el 60 por ciento de las colmenas debido a la sequía.

Señaló que las condiciones climatológicas provocaron que, de 100 colmenas que tenía un productor, bajara a solo 40, lo cual calificó como una situación crítica para los apicultores, ya que esto reduce la producción y afecta la actividad.

Argumentó que otra de las problemáticas es que la apicultura no es tomada en cuenta en la dispersión de apoyos por parte de los tres niveles de gobierno, por lo que no incentivan a esta actividad que, calificó, tiene altas propiedades nutricionales y ecológicas.

Subrayó que las pocas lluvias que se presentaron estaban fuera de tiempo de cosecha, lo cual provocó que no se diera la producción deseada, ya que no hubo floración y las abejas no pudieron realizar su trabajo.

Recordó que hasta hace algunos años, por colmena se producían aproximadamente 30 kilogramos de miel, cantidad que se redujo a solo 12 kilos, y eso hablando de una buena producción que no en todos los apicultores se presentó.

Enfatizó que es necesario que, al igual que los ganaderos y agricultores, esta actividad sea incluida en los apoyos que se otorgan, en este caso, para impulsar la apicultura informó se requiere que los tres niveles de gobierno difundan los beneficios de continuar con la producción de miel, además de que es necesario que otorguen material biológico y con ello continúe esta actividad.

