¡De las peores crisis! San Francisco del Oro lidia con el desgobierno

Más de cinco mil habitantes de la región minera de San Francisco del Oro, ubicada a media hora de Parral, enfrentan una de las peores crisis presupuestales en su historia, luego de que el alcalde Arturo Huerta quebró las finanzas municipales, incrementó la deuda y actualmente debe cinco quincenas a cerca de 300 trabajadores del Ayuntamiento, quienes se fueron a huelga desde hace una semana y no hay servicio para recolección de basura, además de que la Presidencia Municipal dejó de pagar a la CFE y por la falta de circulante la Junta Municipal de Agua y Saneamiento batalla para que funcione el bombeo de pozos al no contar con recursos para pagar la energía. Y es que tras las elecciones, el Alcalde que pretendía reelegirse y perdió ya no regresó para afrontar la mala administración que arrastra desde hace dos años. La Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades al contratar un crédito de manera irregular por seis millones de pesos.

Por más de una semana, el municipio de San Francisco del Oro que se ubica al sur del estado, a escasos 30 kilómetros de Parral, sufre una de sus peores crisis económicas de los últimos años, ya que el Ayuntamiento que da más de 300 empleos y que se convierte en la segunda fuente de mayor importancia se encuentra en quiebra.

El alcalde Arturo Huerta adeuda cinco quincenas a los empleados, quienes cansados de la situación, desde el miércoles 19 de mayo del presente 200 empleados de base decidieron tomar las instalaciones, paro al que dos días después se unieron los más de 70 trabajadores sindicalizados, quienes entraron en huelga y no permitieron el acceso a las oficinas gubernamentales ni la salida de vehículos oficiales, lo que generó la suspensión de servicios básicos, como la recolección de la basura, la cual se acumuló por más de una semana en las calles de la población.

Todo comenzó con la toma de la Presidencia Municipal por parte de un grupo de trabajadores a quienes en ese momento se les debían cuatro quincenas de su salario, ya que durante todo el 2024 han recibido de manera intermitente sus pagos, todo deriva de las finanzas en las que se encuentra el Ayuntamiento que dirige Huerta Luévano.

Dos días después, los más de 70 trabajadores sindicalizados estallaron en huelga, pues a ellos se les mantenía un adeudo de tres quincenas y entre varias prestaciones. Entre los que no acceden se encuentra el servicio médico, ya que tampoco el Gobierno Municipal ha liquidado el derecho al mismo, por lo que éste les fue suspendido.

Por ello, en toda instalación municipal se colocaron las banderas rojinegras con las que se simboliza la huelga, lo que inclusive no ha permitido el acceso ni a campos deportivos ni a espacios de esparcimiento, por lo cual, los domingos, las principales actividades que dan vida al pueblo se han interrumpido y estos espacios lucen en solitario.

Se otorgaron 18 millones de pesos: Gobernadora

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos dio a conocer que desde el inicio de la actual administración, se tuvo conocimiento de la situación financiera del municipio de San Francisco del Oro, por lo cual se le adelantó el 60 por ciento de las aportaciones estatales durante tres años.

En este sentido, la mandataria expuso que se le entregaron cerca de 18 millones de pesos para que finiquitara su adeudo; sin embargo, se le dijo al Alcalde que solucionara el problema interno de la administración municipal, pues se le adelantó que se convertiría en un conflicto continuo.

“Tenemos conocimiento de ese problema desde hace tres años que inició la administración y personalmente, una servidora, atendió al alcalde, también el secretario de Hacienda; el problema que tenía el alcalde y que se fue haciendo una bola de nieve, fue que tenía que reducir los gastos al interior de la Presidencia Municipal y no lo hizo”, subrayó.

Campos Galván, explicó que el adeudo actual que tiene la Presidencia Municipal de San Francisco del Oro, es de 24 millones de pesos, aún y cuando ya se le habían aportado 18 millones de pesos.

La jefa del Ejecutivo estatal reiteró que al recibir el adelanto por parte del Gobierno del Estado, el Alcalde de ese municipio tuvo que haber puesto orden en el gasto municipal. De lo contrario, se convertiría en el cuento de nunca acabar.

Malas administraciones por años: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, dio a conocer que el problema financiero por el que pasa el municipio de San Francisco del Oro, podría obedecer a malos manejos de pasadas administraciones.

En este sentido, explicó que lo que ha podido percibir de manera personal, es que años anteriores se generaron gastos que sobrepasan la capacidad de los ingresos de esa Presidencia Municipal.

“El problema es que los gastos del municipio de San Francisco del Oro rebasan por mucho los ingresos que tiene este municipio y se encontraría difícil explicar cómo es que ahora el Municipio voltea al Gobierno del Estado y le pide solucionar el problema; recordemos que los municipios son autónomos”, enfatizó.

Abrieron carpeta de investigación contra el Alcalde

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una carpeta de investigación en contra del presidente municipal de San Francisco del Oro, Arturo Huerta Luevano a quien se le acusa del delito de Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades. En este sentido, por medio del departamento de Comunicación Social, la FACH informó que tiene muy avanzada la carpeta de investigación en contra del alcalde de San Francisco Del Oro.

Lo anterior, producto de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado, por el presunto delito de uso ilegal de facultades y atribuciones.

Esta denuncia se realizó luego de que presuntamente el edil contrató un crédito de forma ilegal e irregular en ese municipio.

“Pronto se tendrán noticias al respecto por esta representación social, encargada de investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción”, informó la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Asimismo, trascendió que dentro de la carpeta de investigación, el señalamiento de la ASE refiere a la contratación de un crédito cercano a los seis millones de pesos.

Dicho financiamiento, al no ser pagado de manera puntual, generó intereses en su totalidad por alrededor de 13 millones de pesos, afectando de manera significativa las arcas municipales, al grado de que no hay recursos para pagar a los empleados y al parecer, esto ya se ha reflejado en el pago de algunos servicios básicos para ese municipio.

Crearon comité "Pro San Francisco del Oro

Un comité ciudadano fue creado en el municipio de San Francisco del Oro para realizar acciones en favor de la comunidad por lo que llevaron a cabo las gestiones para que acudiera un camión y recolectara la basura en las calles de la población; el servicio público que se vio interrumpido desde viernes que entró en huelga el Ayuntamiento, ante una serie de inconformidades por el adeudo de cuatro quincenas y el servicio médico.

La comunidad que enfrenta una crisis por la huelga del Municipio, pobladores crearon un comité que únicamente tendrá como objetivo realizar acciones en favor de la comunidad, según lo refirió Rubén Carrillo Chávez, quien preside la comisión; pero también manifestó que hoy una empresa de maquinaria se puso en contacto para ofrecer su ayuda y recolectar la basura.

Indicó que, integrado por ciudadanos y trabajadores tanto sindicalizados como de base, el comité se creó para hacer frente a las problemáticas que se podrían suscitar durante los días que se mantenga la huelga en el Ayuntamiento de San Francisco del Oro, ya que los servicios básicos han sido suspendidos, por lo cual dijo que se harán las gestiones necesarias.

Destacó que comenzaron con la recolección de la basura por la calle principal "Vicente Guerrero", donde tan sólo salió un viaje hacia el basurero municipal, también recorrieron Cuadrillas Verdes, 20 de Noviembre, Felipe Ángeles, Benito Juárez y la colonia Zacatecas.

Estima que al menos una ocasión por semana estarán realizando la acción, mientras no se resuelva la situación que aqueja a los casi cinco mil pobladores, por lo cual agradece al empresario de Parral que a bien tuvo mandar el camión sin costo alguno, ya que ni el combustible generó costo; únicamente el pago de los encargados de la recolección que son ajenos al Municipio, para evitar malentendidos.

Más de 200 negocios afectados

Por su parte, cerca de 240 tiendas de abarrotes, carnicerías, pollerías, tortillerías, panaderías y otros negocios de San Francisco del Oro se están viendo afectados por la huelga que mantienen trabajadores del Ayuntamiento a quienes se les adeuda ya cinco quincenas de salario.

Un ejemplo de ello es la carnicería de don Juan Salcido, donde se vendían hasta seis reses por semana y en los últimos días ha podido comercializar sólo la mitad de una, además en las tienditas de la esquina continúan “fiando” a pesar de que no se han liquidado las cuentas pendientes.

Berta Gamboa tiene una pollería e indicó que desde que comenzó la problemática con el pago de salario las ventas se redujeron hasta un 50 por ciento ya que de mil 500 pesos que sacaba regularmente actualmente saca la mitad de esta cifra.

En el escenario de las tiendas de abarrotes la situación no es diferente de acuerdo con el testimonio ofrecido por Vicky Benítez, quien detalló que los trabajadores que sacan fiado llevan más de dos meses sin poder liquidar su cuenta.

“Cualquier cosa que pase en la mina o en la Presidencia, a nosotros luego nos pega en las ganancias”, destacó Vicky Benitez, quien expuso que los pagos de salarios en la mina, el ayuntamiento y la dispersión de la Pensión Para el Bienestar de Adulto Mayor, son los periodos que se aprovechan para liquidar cuentas.

Los entrevistados destacan que entre comerciantes han tenido pláticas y destacan que la situación es igual para todos, ya que siempre que hay un problema económico en la comunidad ellos son los primeros que resienten la situación.

Alcalde electo acudió a Palacio de Gobierno

El pasado viernes, el alcalde electo Jorge Salcido, se reunió con el secretario general de Gobierno Santiago de la Peña, con el objetivo de abordar la problemática que se vive con las oficinas tomadas debido a la ausencia del pago de salarios de cinco quincenas.

Fue en Palacio de Gobierno de la capital chihuahuense, donde se reunieron por lo que de acuerdo con la información emitida por las autoridades estatales, el objetivo de esta reunión es resolver el déficit que enfrenta el Ayuntamiento de dicho municipio donde se ha generado retrasos en los pagos a los empleados.

