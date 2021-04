Crisis por el agua: rancho en Parral lleva medio año sin suministro

Parral, Chih.- El rancho La Esmeralda es el sector más afectado por el desabasto del agua. Los cerca de 150 vecinos aseguran no haber tenido suministro desde hace más de cinco meses, por lo cual se gastan hasta más de 300 pesos por semana, aseguran que las pipas no llegan hasta allá y no son tan beneficiados como otras colonias donde al menos les llega el recurso una vez por semana.

Claman por agua en el sector del rancho La Esmeralda, zona que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento tiene desconectada, pero les siguen cobrando el servicio, adjudicando que envían pipas para sanear el problema.

El problema viene acarreando desde el pasado mes de noviembre, cuando repentinamente, los habitantes aledaños empezaron con problemas por el nulo suministro del recurso hídrico.

Por lo tanto, los vecinos del área exponen la situación que tienen, que ahora sufren gastando hasta más del doble tanto con el pago de los recibos, así como la compran para tomar de pipas particulares.

Mayra Rodríguez, una de las vecinas afectadas, expuso que pagan cada vez que llega el recibo cerca de 250 pesos; pero a la par están gastando en acarrear invirtiendo 300 pesos por semana.

El problema surgió luego que la presa Parral se secara; sin embargo, los vecinos adjudican que la colonia ha sufrido el desabasto más que otras donde por lo menos se llenan sus tanques una vez a la semana.

Por su parte, personal de la JMAS adjudicó que no hay conexión en ese sector, empero, los recibos están llegando mes con mes y los vecinos acuden a pagar puntualmente, pese a que no tienen el servicio.

La entrevistada expuso que han acudido a la dependencia para entablar contacto con el titular José Luis Franco, pero hasta el momento no lo han logrado.

Cabe agregar que debido a los trabajos que se están realizando la JMAS, estimó que requiere el cierre de la línea que abastece el sector para realizar las reparaciones pertinentes.