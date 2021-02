Cumplen 100 años las tradicionales rayadas de Parral

Las Rayadas de Parral siguen siendo uno de los panes favoritos de propios y extraños, aun cuando no se sabe la fecha exacta, están cumplieron 100 años de haberse creado por Don Jesús María Gómez originario de Morelos, Chihuahua, quien funda la panadería “La Fama” en 1920, donde comienza la producción de este tradicional pan hecho de harina integral, harina refinada, piloncillo y anís, y su tradicional raya blanca, que les da su característico nombre.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Roberto Baca Ornelas, historiador de la ciudad señaló que debido a que no se encuentra un documento histórico no se puede señalar una fecha verídica de cuando nacieron las Rayadas, sin embargo, se menciona que se hicieron por primera vez en la panadería “La Fama” que se ubicó en la calle Maclovio Herrera.

Indicó el historiador que este pan es un alimento popular que fue tomando fama en la región, este pan es comparado con los llamados cocoles que se venden en el centro del país, hecho de harina de segunda que ahora le llaman harina integral.

Indicó el historiador que las rayadas se caracterizan por la combinación de harina integral y harina refinada, combinado con piloncillo que también es más barato que la azúcar refinada, y un tercer ingrediente es el anís, al igual que en diferentes estados de la república Parral es representado por su pan de las Rayadas, como en Sinaloa es el pan de Anís, los cocoles en la ciudad de México y en Guadalajara también hay una variedad de panes de Anís.

Comentó que antes las rayadas eran un pan más denso, más duro, ya que no se le ponía levadura y era propio para sopear en el vaso de leche o la taza del café, donde antes era considerado un pan económico, un pan del pueblo.

También existe la leyenda que un día acudió el general Francisco Villa para comprar rayadas, y a esa hora el pan se les había terminado, y para no quedar mal con el general, se pusieron hacer las rayadas con la harina integral y de la harina refinada, las cuales fueron del gusto del general, pero no deja de ser leyenda, ya que no hay indicios históricos del hecho.

Parral Disminuye en Parral la emigración indígena más del 50% a causa del Covid

Por su parte Héctor Hugo Reyes empresario panadero propietario de la panadería La Danesa, indicó que las rayadas son únicas, ya que únicamente son hechas en Parral.

Refirió que los parralenses han tratado de hacerlas en la ciudad de Chihuahua y en ciudad Juárez, sin embargo no han tenido éxito, ya que la gente prefiere que sean hechas en Parral.

Pueden tener la misma receta, pero no son aceptadas, más que las de aquí de la ciudad, dijo que a las personas les gusta el sabor de las Rayadas de Parral, la época de vacaciones es cuando más se venden, ya que viene gente de diferentes estados de la República y al igual que los dulces tradicionales, son adquiridas aquí para llevarlas a sus familiares.

Indicó el empresario panadero que Don Jesús María Gómez originario de Morelos, Chihuahua llegó a Parral en el año de 1908, en el año de 1920 funda la panadería “La Fama” que se encontraba ubicada en la calle Maclovio Herrera.

Don Jesús es quien crea la rayadas después del año de 1920, el panadero serrano también fue dueño de su propio molino de harina llamado “Molino del Retiro”, del cual aún hay vestigios de este, estos se encuentran a un costado de la vialidad del río Parral a un costado de la colonia Infonavit Talleres.

Después de esta panadería vinieron varias que continuaron con la tradición de vender las rayadas como lo son; la panadería Las Golondrinas fundada por la familia Pillado muy famosa por los años ochenta y noventa, La Danesa ya con 25 años de haberse fundado, Panadería Parralense de la familia Ramírez y después de la familia Ochoa, ya con 30 años de vender el pan tradicional, así también las panaderías, Nutripan de la familia Pérez, la panadería de El Rayo y la Durangueña en la Calle Jesús García.

Para quien se anime hacer una rayada también se proporciona la receta para hacer las famosas rayadas que tanta fama han tenido y que están teniendo a 100 años de su creación.

Hugo Reyes da a conocer la receta, que no es un secreto: a un kilo de masa madre para pan de dulce, se agrega medio litro de jarabe de piloncillo, 300 gramos de harina integral (también puede ser salvadillo o asemite), 100 gramos de manteca o grasa vegetal, 50 gramos de levadura y 50 gramos de anís, también hay personas que le pueden poner canela, pero es al gusto de cada quien.

De esta manera las rayadas son una tradición que continúa en el gusto de la gente tanto de Parral como de los turistas que llegan a visitar la ciudad.