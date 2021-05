Se manifiesta comunidad de Escalón tras 15 días sin agua

Jiménez, Chih.- Habitantes de la comunidad de Escalón, en el municipio de Jiménez, se han manifestado por la falta de vital líquido que ha venido aquejándolos.

Desde hace 15 días que el agua dejó de llegarles, y desde el pasado lunes se dieron a la tarea de tomar la presidencia seccional de dicho lugar. La lejanía con la cabecera les impide acudir a presionar a las dependencias.

"Nos tienen en el olvido, nunca nos voltean a ver para nada, y ahora con estos calorones hasta nos dejan sin agua", manifestaron los lugareños que exigen se les suministre el recurso hídrico.

Indicaron que una falla en el equipo de bombeo es la causa de la situación que ha venido aquejándolos, pero al momento, nadie ha intervenido para dar una solución.

Ni la JMAS ni el Municipio se han acercado, el Presidente Municipal ni viene y mucho menos ayuda a tanta gente que lo necesita, y los de la Junta sólo son buenos para traer sus recibos

señalaron.

Asimismo, indicaron que en el lugar se cuenta con un tanque elevado, pero desgraciadamente, este sólo forma parte del paisaje, ya que nunca ha funcionado.

Ante ello indicaron que han comenzado a reunir firmas para exigir la destitución del alcalde de la Vieja Huejoquilla, pues aseguran que jamás ha hecho nada por el seccional y sus cerca de 600 habitantes.

Es una burla que no tengamos agua ni para el baño, tenemos que comprarla, ni el Covid nos quiere, gracias a Dios aquí en la comunidad no ha habido casos, si no imagínese, ¿Cuál higiene?

Dijeron.

La desesperación es tal, que ya preparan medidas más radicales para presionar a las autoridades. Ya se preparan para el lunes tomar la caseta de peaje de la carretera Jiménez- Zavalza.

Además, si no consiguen una respuesta, amenazan con impedir el acceso de autoridades electorales y la apertura de las dos casillas de votación de Escalón, así como de la casilla de Estación Carrillo.

Por su parte, el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, de Jiménez, Ángel Espinoza, indicó que este domingo el problema podría quedar ya solucionado.

Explicó que la sequía ha venido abatiendo los mantos freáticos, por lo que los niveles dinámicos del agua, han bajado hasta en ocho metros, por lo que la bomba del pozo de dicho lugar, se averió al operar en seco, es decir, sin extraer agua.

Resaltó que la Junta Central ya facilitó un equipo de bombeo, pero se estaba a la espera de una "güincha", una especie de grúa, para extraer el equipo averiado y colocar el nuevo.