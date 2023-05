Cumplen su deber con la patria y la familia: Mamás en el Ejército Mexicano

Mientras muchas madres festejan este día junto a sus hijos, otras más se dedican a proteger a los ciudadanos; tal es el caso de cinco mujeres pertenecientes al Ejército y Fuerza Área Mexicana, que a pesar de los sacrificios que su labor implica como estar lejos de casa, servir a la nación por sus hijos es una de sus principales motivaciones.

Este 10 de mayo no es un día común por tradición las madres son envueltas en el calor del hogar, reunidos con sus hijos celebran una de las fechas más importantes ya que se celebra a quienes son el sustento de la sociedad.

Sin embargo, no todas tienen esa oportunidad, debido a que su labor profesional requiere de ciertos sacrificios, tal es el caso de la teniente de Justicia Militar, licenciada Candy Selene Treviño Moreno, quien manifestó que como militar y madre es un orgullo poder servir a la nación y aparte, inculcar los valores que se enseñan a través del Ejercito Mexicano.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

“Yo estoy muy orgullosa de ser militar, amo a mis tres hijas, pero también amo lo que hago, a pesar de que representa un sacrificio tiene muchos beneficios y estoy muy feliz, por años pertenecer al ejército ha sido exclusivo de los hombres, ahora ya hay mucha apertura, nosotras somos de diferentes especialidades, oficinistas, peluqueras, contadoras, abogadas y nos hemos ganado con nuestro trabajo un lugar en el Ejercito, no nos han regalado nada, nos lo estamos ganando y esta es una institución muy noble que nos está brindando las mismas oportunidades que a los hombres”, dijo.

Reconoció a todas las madres, militares, trabajadoras o aquellas que deciden estar en casa ya que expresó es una tarea difícil, no obstante, vale la pena cada minuto de desvelo y sacrificio que se haga.

“Como madres y militares les decimos sí se puede, háganl,o cumplan sus sueños trabajen por ustedes, sus hijos, es difícil, mis hijas están en otro estado y no siempre es fácil sacarlos de la escuela, llevarlos a otro ambiente, es difícil porque me encanta mi trabajo, me encanta cumplir y servir a la nación pero también tengo aplastado el corazón porque mis hijas están lejos, y no es fácil llevarlos de un lugar a otro, se siente feo dejarlas solas pero siempre trato de estar pendientes de ellas, el trabajo es satisfactorio y lo hago principalmente por ellas”, finalizó.

Por su parte, la soldado Auxiliar Oficinista, Marisa Aurora Meraz se integró a las filas militares debido a que su padre es exmilitar, por lo que de ahí surgió la idea de unirse a las Fuerzas Armadas, lo cual le ha dejado una satisfacción en su vida.

Ante ello la cabo Oficinista, María Guadalupe Fernández Palma quien es perteneciente al Ejército y Fuerza Área Mexicana, es madre de tres hijos cuya edad son siete, 18 y 19 años respectivamente, enfatizó que ha sido una labor difícil, pero que en conjunto con su esposo, ha podido llevar a flote todo el trabajo de casa, por lo que ser militar le enorgullece y satisface.

La cabo oficinista Socorro Isabel Alvidrez González, madre de cuatro hijos, se integró a las filas militares hace 15 años, tiempo en el que ser madre y servir a la nación no ha sido fácil; sin embargo, señaló que desea permanecer en su labor hasta que sus fuerzas se lo permitan.

Ante ello la sargento Segunda y Auxiliar Oficinista, Perla Jazmín Jurado Gutiérrez, quien se integró hace 5 años al Ejército y Fuerza Aérea Mexicano, es madre de dos hijos de cuatro y ocho años respectivamente, destacó que ingreso por gusto y amor al servicio militar, de lo cual se siente muy orgullosa aun y cuando este requiere de ciertos sacrificios, como estar lejos de sus hijos.

Nota publicada en: El Sol de Parral